Punto y seguido en la odisea ferroviaria: 102 días después, Málaga recupera la conexión directa con Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga recupera la conexión ferroviaria directa con Madrid tras 102 días interrumpida por el desprendimiento de Álora y la tragedia de Adamuz. Solo una de las dos vías está operativa, lo que obliga a reducir la frecuencia y velocidad de los trenes en el tramo afectado. Renfe, Ouigo e Iryo restablecen servicios directos entre Málaga y Madrid, con Renfe ofreciendo 161 frecuencias semanales. También se reanudan los servicios Avant directos entre Málaga y Sevilla, Córdoba y Granada, eliminando la necesidad de transbordos por carretera.

Tras 102 días marcados por la tragedia de Adamuz y el gran desprendimiento de Álora, Málaga recupera este jueves la conexión ferroviaria directa con Madrid.

De cumplirse las previsiones oficiales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a partir de las 12:00 horas, los tres operadores ferroviarios que explotan comercialmente este ramal tendrán vía libre para circular por la red con destino Madrid.

En el recorrido inverso, desde Atocha hasta la Costa del Sol, el primer tren directo saldrá a las 9.50 h, con llegada prevista a las 12.52.

Estas conexiones estarán marcadas por la precariedad, dados los condicionantes que siguen pesando sobre la infraestructura a la altura del enorme talud que se desprendió a principios del pasado mes de febrero.

Imagen de archivo de los trabajos de reparación del talud de Álora.

Pese al esfuerzo de las empresas contratadas por Adif para reparar el enorme daño generado por las lluvias torrenciales, con turnos de 24 horas los siete días de la semana, la realidad es que sólo se habilita una de las dos vías.

Una circunstancia que obliga a rebajar sensiblemente el paso de los trenes por este punto. El impacto se deja notar, además, sobre el tiempo de desplazamiento. Aunque muchas de las circulaciones bajarán de las tres horas, lejos de las más de cuatro del periodo previo, sigue siendo un tiempo alejado de la antigua normalidad.

Sea como fuere, la reapertura supone un paso adelante más que considerable para los clientes habituales de este trayecto.

Porque desde el 4 de febrero pasado, viajar a la capital se había convertido en una odisea logística. El servicio se prestaba de manera híbrida: un trayecto en autobús desde la estación María Zambrano hasta Antequera para, una vez allí, poder subir al tren. Este sistema elevaba el tiempo de viaje por encima de las 4 horas, penalizando la competitividad de la provincia.

Atendiendo a las primeras previsiones de Adif, no será hasta junio cuando sea posible usar la segunda vía. No obstante, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, puso en duda este hito temporal, ya que no pudo confirmar que se cumpla.

Renfe, el primero

Renfe será mañana, jueves 30 de abril, el primer operador en ofrecer un servicio directo de alta velocidad entre ambas capitales, tras la recuperación de la infraestructura afectada por el temporal.

El primer tren directo de la jornada será un Madrid-Málaga con salida a las 9.50 horas y llegada a la capital malagueña a las 12.52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de Málaga a las 12.00 horas, con llegada a Madrid a las 14.58 horas.

La oferta de esta compañía incluye 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos.

Para analizar el comportamiento real de la línea una vez reabierta, hemos consultado las frecuencias con salida desde la Málaga María Zambrano hacia Madrid del próximo 4 de mayo, superado el festivo del 1 de mayo y el día incompleto del 30 de abril.

Y este es el resultado.

Renfe

05:37 h-09:01 h. Tipo de tren AVE. Desde 53,30 €

06:50 h-09:44 h. Tipo de tren AVE. Desde 62,15 €

07:38 h-10:36 h. Tipo de tren AVE. Desde 72,05 €

09:17 h-12:36 h. Tipo de tren AVE. Desde 62,15 €

10:32 h-13:56 h. Tipo de tren AVLO. Desde 49,00 €

11:33 h-14:33 h. Tipo de tren AVE. Desde 53,30 €

12:50 h-15:49 h. Tipo de tren AVE. Desde 44,40 €

14:24 h-17:45 h. Tipo de tren AVLO. Desde 29,00 €

15:28 h-18:39 h. Tipo de tren AVE. Desde 44,40 €

16:48 h-19:46 h. Tipo de tren AVE. Desde 62,15 €

18:33 h-21:53 h. Tipo de tren AVE. Desde 88,80 €

20:50 h-23:49 h. Tipo de tren AVE. Desde 53,30 €

Ouigo

06:14-09:15. 55 euros.

13:30-16:32. 55 euros.

21:00-00:01. 45 euros.

Iryo

11:24-14:22 (precios de 71,41 euros/ 86,51 euros/ 109,76 euros)

18:52-22:02 (precios de 103,27 euros/ 114,82 euros( 134,78 euros)

20:55-23:53 (precios de 57,76 euros/ 69,63 euros/ 90,92 euros)

Servicios Avant

Renfe restablece también desde este jueves a las 12.00 horas la totalidad de los servicios directos Avant con origen y destino Málaga.

La reanudación de los servicios directos se producirá desde mediodía, por lo que los primeros trenes Málaga-Sevilla se verán afectados por el plan alternativo vigente hasta el momento.

En concreto, los cuatro primeros servicios de la relación Málaga-Sevilla realizarán, como hasta ahora, parte del recorrido por carretera entre Antequera Santa Ana y Málaga (salidas de Sevilla a las 6.20h 7.51h y desde Málaga, a las 5.13h y 7.55h).

Los servicios Avant Málaga-Córdoba-Sevilla volverán a circular sin necesidad de efectuar transbordo, recuperando así la conectividad directa habitual, con una oferta desde el 1 de mayo de 14 trenes en día laborable, 8 los sábados y domingos.

Por su parte, los servicios Avant Málaga-Granada, también se restablecen a partir de las 12.00h del 30 de abril, suprimidos desde las incidencias ocasionadas por el temporal, con una programación de seis servicios diarios. Debido a este ajuste, mañana no circularán por tanto el Málaga-Granada de las 9.26h y el Granada-Málaga de las 7.34h.