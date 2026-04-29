Detienen a un joven en Málaga por enviar por Europa billetes falsos que hacía en su casa a cambio de criptomonedas

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven ha sido detenido en Málaga por fabricar billetes falsos de 20, 50 y 100 euros en un laboratorio clandestino en su domicilio. Vendía los billetes falsificados en la 'Dark Web' a cambio de criptomonedas y realizaba más de 500 envíos a Europa, especialmente a Alemania, utilizando datos falsos del remitente. Durante los registros policiales se halló material para la fabricación de billetes, así como criptomonedas valoradas en 143.000 euros y 28.350 euros en billetes falsificados. La operación fue desarrollada por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol, iniciándose tras una alerta de la policía austriaca sobre compras de moneda falsa en la 'Dark Web'.

Un joven ha sido detenido y puesto a disposición judicial en Málaga por falsificar presuntamente billetes de 20, 50 y 100 euros en un laboratorio clandestino en su domicilio que después vendía en la 'Dark Web' --Internet oscuro-- a cambio de criptomonedas y enviaba desde Correos a distintos puntos de Europa.

Durante la investigación se constataron más de 500 envíos, siendo Alemania el principal destino, en los que se utilizaban datos falsos del remitente para dificultar las labores de las autoridades. También se han localizado criptomonedas valoradas en 143.000 euros y 28.350 euros en billetes falsificados.

La operación ha sido llevada a cabo de manera conjunta por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol. La investigación comenzó el pasado mes de octubre después de que la policía austriaca facilitase información de compras de moneda falsa en la 'Dark Web' a cambio de criptomonedas, según han informado en un comunicado.

El transcurso de la operación permitió detectar numerosos paquetes y estableció un patrón común, que eran las oficinas de Correos de Málaga. Uno de dichos envíos se detectó al detener en suelo español a un joven de origen asiático que llevaba consigo billetes falsos con procedencia de Málaga.

Un laboratorio clandestino en su casa

Después de identificar al presunto responsable de los envíos, la policía practicó dos entradas y registros en su domicilio donde encontraron un laboratorio con el material necesario para la fabricación de billetes falsos.

Concretamente se localizaron: cartuchos de tinta, papel holográfico de billetes de 20 y 50 euros, dos prensas manuales, recortes de impresión de billetes, dos guillotinas, tres rollos de foil metálico holográfico, cuatro rodillos manuales, dos tampones en relieve de la marca de agua, un bote de tinta OVI, malla de serigrafía.

En la intervención, las autoridades también encontraron "criptoactivos" valorados en 143.000 euros y 28.350 euros en billetes falsificados.