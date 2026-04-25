Dos niños malagueños estaban dentro del tirachinas cuando ocurrió el accidente en la Feria de Sevilla: "Han vuelto a nacer"

Una imagen del mayor de los dos viajeros de la bola y el momento tras el accidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Dos menores malagueños, de 11 y 17 años, resultaron heridos tras un accidente en la atracción 'Steel Max' durante la Feria de Sevilla. El accidente ocurrió cuando una de las cuerdas de la atracción se soltó, provocando un fuerte impacto; ambos niños fueron rescatados y trasladados al hospital. La familia critica la falta de atención y empatía por parte de los responsables de la atracción, y valora positivamente el trabajo de los servicios de emergencia. La Policía Nacional investiga las causas del accidente, mientras la atracción fue precintada y la zona acotada tras el suceso.

Aún tienen el susto en el cuerpo. Dos menores malagueños, Manuel y Carlos, de 11 y 17 años, resultaron heridos este viernes tras un accidente en la atracción Steel Max, el conocido “tirachinas” de la Feria de Sevilla. El suceso tuvo lugar sobre las 20.20 horas en la Calle del Infierno y obligó a intervenir a los servicios de emergencia, que rescataron a los jóvenes y procedieron al precinto de la instalación.

Carlos, de 17 años, permanece ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y ha relatado a EL ESPAÑOL de Málaga cómo vivió el momento. “Tuve un déjà vu, como el presentimiento de que iba a pasar algo”, asegura. Según su testimonio, el fallo se produjo en pleno funcionamiento: “En uno de los botes se soltó la cuerda y chocamos contra uno de los pilares”. El impacto le ha dejado dolor en varias partes del cuerpo. “Me duele el muslo, el cuello, la cabeza… y la ceja cuando me la toco”, explica.

Su compañero, Manuel, de 11 años, ya ha sido dado de alta, aunque continúa con molestias. Presenta cojera, lesiones en el muslo interno, un labio partido y una herida en el pómulo, además de golpes de los que no guarda recuerdo claro. Tendrá que seguir en revisión médica y probablemente iniciar rehabilitación.

La escena fue presenciada por María, madre de Manuel, que grabó el momento. “Pensé que se mataban”, recuerda. “Los gritos que se escuchan en los vídeos son míos”. La familia, natural de Málaga, acudía como cada año a la feria y había dejado esa atracción para el final por su intensidad, como traca final. “Yo les gritaba que no se movieran, sobre todo la cabeza, porque podía ser peor”, relata.

Ambos menores fueron trasladados al hospital Virgen Macarena, aunque al ser de distinta edad fueron atendidos en áreas diferentes. La familia pasó la noche en el centro sanitario, pendiente de la evolución de ambos. "La madre de Carlos también se vino de Málaga muy preocupada", cuenta María. Ana María, la madre de Carlos, asegura que cree que "han vuelto a nacer" y condena la actitud de los feriantes, responsables de la atracción, que a su parecer, "dejó mucho que desear".

“No nos preguntaron nada, no se preocuparon. Se enfrentaron con mi tía”, afirma Carlos. Según su versión, ni siquiera se interesaron por su estado ni les devolvieron el dinero, la friolera de 15 euros por persona, ya que se trata de una de las atracciones más caras de las ferias andaluzas. “Nos dijeron que qué íbamos a denunciar si no nos habíamos hecho nada, según ellos”, añade.

María también critica que no hayan recibido ninguna llamada posterior. “Hemos pasado toda la noche en el hospital y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Solo la Policía, cuyo trato ha sido increíble desde el principio”, lamenta.

"Yo lo vi en primera persona y pudo ser mucho peor, al soltarse uno de los extremos de uno de los elásticos o cables (podría haber sido el cable el que falló) y quedar el habitáculo de un solo elástico podía haber dado a la atracción anexa con niños, muy pegada", apunta en redes un testigo de los hechos. Mientras que otros aplauden la labor de Protección Civil, que fueron los primeros que se trasladaron a la zona.

En total, cuatro personas resultaron heridas leves, aunque solo los dos menores que viajaban en la atracción necesitaron traslado hospitalario. Las otras dos personas fueron afectadas por la caída de piezas de la atracción a la zona donde aguardaba el público. Tras el rescate, los bomberos precintaron la instalación y la zona quedó acotada con la colaboración de Protección Civil.

La Policía Local inspeccionó la documentación y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente. Para la familia, sin embargo, la prioridad ahora es otra: que los menores se recuperen física y mentalmente de un episodio que, coinciden, “podría haber acabado mucho peor” y están dispuestos a denunciar los hechos, sobre todo, dicen, por el trato recibido, para que a nadie le pase más algo así.