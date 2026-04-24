Nueva tragedia en las carreteras de Málaga: muere un motorista en un accidente en la A-369 en Atajate

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en la carretera A-369, a la altura de Atajate, Málaga. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:00 horas, según el servicio de emergencias 112 Andalucía. El accidente tuvo lugar en una curva y la identidad del motorista no ha sido revelada. Guardia Civil y servicios de emergencias acudieron al lugar y certificaron la muerte del conductor.

Las carreteras de la provincia de Málaga vuelven a teñirse de sangre.

En esta ocasión es un motorista el que ha muerto este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-369, a su paso por la localidad de Atajate.

De acuerdo con los datos aportados desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, el siniestro ha ocurrido a las 13:00 horas.

Varios testigos han alertado a esa hora de un accidente de moto en una curva en la carretera A-369.

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud para certificar la muerte del motorista, de quien no ha trascendido la identidad.