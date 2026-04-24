Nueva tragedia en las carreteras de Málaga: muere un motorista en un accidente en la A-369 en Atajate
El siniestro mortal ha ocurrido este viernes alrededor de las 13:00 horas, cuando la víctima se ha salido en una curva de la carretera.
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Las claves
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Un motorista ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en la carretera A-369, a la altura de Atajate, Málaga.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13:00 horas, según el servicio de emergencias 112 Andalucía.
El accidente tuvo lugar en una curva y la identidad del motorista no ha sido revelada.
Guardia Civil y servicios de emergencias acudieron al lugar y certificaron la muerte del conductor.
Las carreteras de la provincia de Málaga vuelven a teñirse de sangre.
En esta ocasión es un motorista el que ha muerto este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-369, a su paso por la localidad de Atajate.
De acuerdo con los datos aportados desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, el siniestro ha ocurrido a las 13:00 horas.
Varios testigos han alertado a esa hora de un accidente de moto en una curva en la carretera A-369.
Al lugar de los hechos han acudido efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud para certificar la muerte del motorista, de quien no ha trascendido la identidad.