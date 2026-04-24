Fin al calvario del autobús: vuelve el AVE directo Málaga-Madrid, pero en condiciones precarias hasta final de año

Zona de trabajos de reparación en la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga, que se reabrirá el 30 de abril, en Álora. EFE/Jorge Zapata

Las claves

Las claves Generado con IA El 30 de abril se reabre la conexión AVE directa entre Málaga y Madrid tras más de tres meses de interrupción por el accidente de Adamuz y un desprendimiento en Álora. Aunque el servicio se reanuda, durante buena parte del año los trenes circularán por un tramo de vía única y a menor velocidad, lo que afectará los horarios y la capacidad de reacción ante incidencias. La infraestructura no estará completamente operativa hasta finales de 2024; se prevé que en junio se libere la segunda vía, aunque sin recuperar aún la velocidad habitual. Renfe, Iryo y Ouigo volverán a operar en la línea, destacando la recuperación de servicios directos y la reducción del tiempo de viaje a unas tres horas.

Algo más de tres meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz, que acabó con la vida de 46 personas, y de que las fuertes lluvias provocaran la caída de un talud en Álora, Málaga recupera la conexión directa de la alta velocidad con Madrid.

Será el 30 de abril próximo, a las 12:00 horas, cuando la infraestructura dañada será reabierta, allanando el camino a que los operadores privados iryo y Ouigo, que han estado ausentes durante estos meses, se sumen a Renfe (que ha seguido prestando el servicio, con parte del desplazamiento en autobús) y recuperen las circulaciones entre la estación Málaga María Zambrano y Atocha.

El hito tiene un valor simbólico evidente, por cuanto permitirá una mejora considerable en el modelo de explotación comercial que ha imperado en el periodo reciente.

El principal beneficio será la reducción del tiempo de desplazamiento, que pasará a rondar las tres horas, muy por debajo de las más de cuatro horas del trayecto actual.

Sin embargo, la reparación del talud, afectado por un desprendimiento de unos 200.000 metros cúbicos de tierra, no supone, de facto, una vuelta a la normalidad previa al siniestro de Adamuz.

Según las propias estimaciones manejadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la infraestructura no quedará plenamente operativa hasta finales de año.

Hasta ese momento, el cuello de botella será evidente, forzando a los trenes a rebajar la velocidad comercial. El esquema que en su momento anunció el presidente del organismo estatal, Pedro Marco de la Peña, y que ahora empieza a cumplirse, apuntaba a finales de abril como la fecha en la que se recuperaría una primera vía.

Y, con ello, se libera el obstáculo que impedía el paso de trenes por este punto de la red de alta velocidad.

Interior de la estación Málaga María Zambrano. EFE/ Victoria Coronas

El siguiente hito tendrá lugar en junio, cuando, presumiblemente, quedará liberada la segunda vía, más próxima al talud dañado. Pese a ello, los trenes no podrán circular a la velocidad con la que lo hacían antes del pasado mes de febrero. Es decir, tendrán que bajar la velocidad de la marcha para, de manera más pausada, cruzar esta parte del trazado.

Frente a lo apuntado por el presidente de Adif, este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado comprometer una fecha concreta para la puesta en marcha de la segunda vía, aludiendo a la complejidad técnica de las obras necesarias para su finalización.

"No quiero comprometer fechas porque la obra es tremendamente compleja", ha indicado Puente, quien ha manifestado su esperanza de que los trabajos restantes no se demoren mucho tiempo para recuperar la capacidad total de la línea.

Desde Renfe han destacado que desde el 30 de abril se ofrecerán servicios directos sin necesidad de efectuar transbordo en Antequera Santa Ana. Sin embargo, confirman que las condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio, modificando los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía.

Durante el tiempo que se ha mantenido interrumpido el tráfico ferroviario por los daños del temporal, Renfe ha sido el único operador que ha mantenido activo un plan alternativo de transporte. Hasta el pasado 22 de abril han sido más de275.000 viajes los realizados.

Por su parte, Iryo ha detallado que volverá con 10 frecuencias diarias, distribuidas en cinco servicios por sentido. Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones diarias (1 ida y 1 vuelta). Sus primeras frecuencias el día de la reapertura tendrán salida a las 15:05 horas de Madrid y a las 18:52 horas de Málaga. A partir del 1 de mayo, la operativa se desarrollará conforme a la programación ordinaria de horarios.

Afectación

El motivo ya lo expuso Marco de la Peña en la visita que hizo a la zona el pasado 16 de marzo, cuando dijo: "Todo el aparato de vía está total y absolutamente no operativo; eso nos va a provocar un problema durante lo que nos queda de año a nivel de explotación".

Incluso, señaló que iban a ser necesarios entre cinco y siete meses para la construcción e instalación de estos elementos.

En el tramo directamente afectado por la obra, de unos 500 metros, el responsable de Adif admitió que se baraja una velocidad muy reducida, en una horquilla de entre 30 y 80 km/h, a lo que hay que sumar las maniobras de frenado y aceleración de los trenes antes y después de la zona.

En la práctica, la penalización que supone la rotura del aparato de vía —el escape que permite pasar los trenes de una vía a otra ante una incidencia o para gestionar mejor los cruces— implicará que la circulación se haga con menor capacidad de reacción.

Es decir, cualquier avería puntual, cualquier incidencia añadida, tendrá menos márgenes de maniobra para ser absorbida sin arrastrar retrasos. El tercer y último escalón del calendario se sitúa a finales de año. Será en ese momento cuando, previsiblemente, se coloque el aparato de vía nuevo.

Hasta entonces, el AVE Málaga-Madrid convivirá con un tramo de alrededor de 40 kilómetros en vía única durante buena parte del año, lo que supone una configuración coja desde el punto de vista operativo.

La fecha del 30 de abril es la última dada oficialmente por el Gobierno de España después de que se manejase la posibilidad de que la infraestructura fuese reabierta el pasado 23 de marzo, antes de la Semana Santa.

La visita del presidente de Adif permitió borrar de un plumazo esa posibilidad, aduciendo, entre otras razones, que la dimensión del arreglo del talud era muy superior a lo inicialmente previsto. El retraso en el calendario provocó una verdadera guerra política, en la que han sido protagonistas el Partido Popular, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Operaciones sobre el terreno

Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando la pendiente del terreno.

Una vez completadas estas operaciones, actualmente se reponen las instalaciones ferroviarias: sistemas de electrificación (catenaria), vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.

Durante los trabajos, se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible.