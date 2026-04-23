Vuelve el AVE directo Málaga-Madrid tras el gran desprendimiento en Álora: reanudación el 30 de abril

Vídeo de las obras de reparación del talud del AVE en Álora.

Las claves

Las claves Generado con IA El AVE directo entre Málaga y Madrid volverá a operar el 30 de abril tras el desprendimiento de un talud en Álora ocurrido en febrero. La reapertura se realiza antes del puente de mayo, tras completar complejos trabajos de reparación y estabilización del terreno afectado. Más de 200.000 metros cúbicos de tierra fueron movilizados y se demolió parte de un muro para garantizar la seguridad de la infraestructura. Adif ha desplegado un dispositivo de 75 trabajadores y 25 máquinas para acelerar la recuperación y restablecer la conexión ferroviaria de alta velocidad.

El Ministerio de Transportes pone ya fecha oficial a la reapertura de la conexión directa del AVE entre Málaga y Madrid.

Tras quedar afectada la infraestructura a principios de febrero por al desprendimiento de un talud en Álora, el Administrador de Infraestructuras (Adif) acaba de anunciar este jueves el restablecimiento de la circulación el 30 de abril.

De acuerdo con los datos aportados por el organismo estatal, la conexión se reanudará a las 12.00 horas, antes del puente de mayo, tras la reparación del deslizamiento de tierras provocado por las intensas lluvias de febrero. Adif recuperará el próximo 30 de abril a las 12.00 horas la circulación ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras completar los trabajos de reparación de los graves daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias registradas el pasado 4 de febrero en el entorno de Álora.

Aquel episodio provocó un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención, lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la línea que conecta Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas.

La reapertura se produce antes del puente de mayo, siempre que no surjan incidencias sobrevenidas, después de una intervención que Adif califica de gran complejidad técnica y magnitud, tanto por el volumen del material movilizado —más de 200.000 metros cúbicos de tierra— como por las condiciones del terreno y la proximidad de una línea de alta tensión.

Tras el colapso inicial, los técnicos determinaron la necesidad de demoler parte del muro que aún permanecía en pie, mediante un plan de trabajo por fases orientado a garantizar la seguridad de las operaciones y estabilizar el terreno afectado, suavizando además la pendiente de la ladera.

Una vez completada esta fase, los trabajos se centran ahora en la reposición de la infraestructura ferroviaria, con la instalación de sistemas de electrificación (catenaria); vía y desvíos; equipos de señalización y regulación del tráfico.

Para acelerar la reapertura del servicio, Adif ha movilizado un dispositivo de gran intensidad operativa, con alrededor de 25 máquinas de distinto tipo y hasta 75 trabajadores organizados en turnos continuos las 24 horas del día.

El objetivo, según el gestor ferroviario, ha sido minimizar el tiempo de interrupción del servicio y garantizar la recuperación segura de la infraestructura dañada. Con la reapertura prevista, la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid recupera su operatividad completa tras casi tres meses de interrupción parcial o total, restableciendo la conectividad ferroviaria antes de uno de los periodos de mayor movilidad del año.