Nonna Helado Artesanal ya tiene una nave para renacer tras su incendio: "Es todo gracias a un empresario de Málaga"

Las claves

Las claves Generado con IA Nonna Helado Artesanal ha conseguido una nueva nave en Málaga tras perder la suya por un incendio en el polígono de Cajiz. El empresario Pepe Cañete ha cedido la nave sin exigir ningún pago durante el primer año y sin firmar documentos. La empresa reactivará su producción en un pequeño obrador en Rincón de la Victoria mientras acondicionan la nueva nave. Nonna ha optado por no solicitar donaciones y apuesta por la venta anticipada de helados en su web para financiar la recuperación.

Cinco días después de ver arder su nave en el polígono industrial de Cajiz, Enrique Rodríguez, propietario de la cadena heladera malagueña Nonna, ya tiene una llave en el bolsillo. No es precisamente la de su antigua fábrica arrasada por las llamas, esa hay que demolerla por riesgo de derrumbe, según han confirmado los Bomberos. Se trata de la llave de otra nave en el polígono San Luis, en Málaga capital, que otro empresario, Pepe Cañete, dueño de Costa del Sol Balear SL, ha puesto a su disposición sin pedirle aún que firme ni un papel. "Le deberemos la vida", resume Rodríguez en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

La operación se está cerrando como un alquiler con opción a compra sin fecha límite y con una condición que el propio empresario no termina de creerse: "De inicio, un año no pagamos nada. Nos ha dado la llave ya sin firmar ni un solo papel. Estamos abrumados", asegura.

El incendio que el pasado viernes 17 de abril arrasó el polígono de Cajiz, originado en una nave textil y alimentado por material altamente inflamable, obligó a una intervención prolongada de los Bomberos y a la activación del Plan de Emergencias en la zona. Nonna, heladería familiar con establecimientos en Rincón de la Victoria, Málaga capital y Torre del Mar, perdió allí su centro de producción.

"El viernes lo pasamos muy mal, fue traumático. El sábado estábamos muy mal también, pero empezamos a buscar soluciones", recuerda Rodríguez. Hasta el martes por la mañana la familia aún albergaba la esperanza de recuperar la nave original. Esa posibilidad quedó descartada cuando los bomberos confirmaron que los edificios afectados tendrán que ser demolidos.

A partir de ahí, carrera contrarreloj. La solución apareció con la llamada de Pepe Cañete. "Desde el primer momento nos ha dicho que contemos con ella", señala el heladero. Acondicionar la nueva nave del polígono San Luis llevará tiempo y dinero. "Ahora toca buscar dinero para maquinaria e instalaciones", explica Rodríguez.

Por eso, la primera reactivación del negocio será por otra vía: el pequeño obrador que la familia tiene en su heladería del Rincón de la Victoria, con una preinstalación ya preparada para producir. "Vamos a trabajar todos los días de la semana a dos turnos", anuncia el empresario, que recuerda que aquel local "coincide que fue donde empezamos allá por 2013".

Trece años después, la familia vuelve al origen para no parar y renacer cuanto antes. "No será suficiente, pero todo es empezar". El empresario insiste con que no quiere donaciones ni limosnas, han descartado pedir ayudas a fondo perdido. Por ello han abierto la venta anticipada de helados en su web, gracias a un SEO canario, Martín Paz, que les ha habilitado la página para ello, y al patrocinio de las empresas.