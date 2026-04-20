¡Ya es oficial! Regantes de Málaga y Cádiz podrán aplazar hasta 2 años el pago del canon del agua sin intereses
La medida aprobada por la Junta de Andalucía beneficia a regantes del Guadalhorce, Guadalete, Barbate y Campo de Gibraltar.
Más información: Las zonas de Málaga afectadas por las borrascas de los últimos meses podrán solicitar ayudas para su recuperación
Las claves
Generado con IA
La Junta de Andalucía permite a los regantes de Málaga y Cádiz aplazar o fraccionar hasta dos años el pago del canon del agua sin intereses.
La medida responde a los graves daños causados por temporales entre 2025 y 2026, que afectaron especialmente a infraestructuras y cultivos de regadío.
El aplazamiento se aplica a deudas del periodo 2025 liquidadas en 2026 y beneficia a titulares en los sistemas de Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce.
Las solicitudes deben presentarse electrónicamente antes del 31 de diciembre de 2026, facilitando datos bancarios y sin necesidad de garantías.
La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 4/2026, de 15 de abril, una normativa de urgencia diseñada para aliviar la presión financiera sobre el sector agrario tras el impacto de los temporales registrados entre finales de 2025 y principios de 2026.
Esta medida modifica el marco legal previo para introducir beneficios fiscales específicos destinados a las explotaciones de regadío en las zonas más castigadas por las lluvias torrenciales. Ayuda directa frente a los daños meteorológicos.
El tren de borrascas que azotó la comunidad entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 provocó graves daños en el potencial productivo agrario, incluyendo el encharcamiento prolongado de suelos, daños en infraestructuras de riego y la pérdida de cosechas.
Ante esta situación, el nuevo decreto reconoce que los regantes se enfrentan a una "clara tensión de tesorería" que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el ejercicio 2026.
La principal novedad es el establecimiento de un supuesto especial de aplazamiento o fraccionamiento para el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Los puntos clave de esta medida incluyen:
-
Sin costes adicionales: Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no devengarán intereses de demora ni requerirán la presentación de garantías.
-
Plazos ampliados: Los agricultores podrán solicitar un aplazamiento de hasta un año o un fraccionamiento de hasta dos años para sus pagos.
-
Periodo impositivo: La medida afecta a las deudas del periodo 2025 cuya liquidación se realiza durante el año 2026. Ámbitos territoriales beneficiados
Las medidas se aplican de forma exclusiva a los titulares de derechos de agua en los siguientes sistemas de explotación: Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce.
Cómo solicitarlo
Los interesados deberán presentar su solicitud de forma electrónica a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, indicando expresamente su voluntad de acogerse a este régimen especial y facilitando los datos para la domiciliación bancaria.
El plazo para acogerse a estas ayudas permanecerá abierto para todas las liquidaciones notificadas hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esta actuación se suma a la bonificación del 100% ya prevista para ciertos beneficiarios en el Decreto-ley anterior, reforzando la respuesta del Ejecutivo autonómico para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones andaluzas.