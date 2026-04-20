Imagen del impacto de las borrascas.

Imagen del impacto de las borrascas. Álex Zea / Europa Press Ronda

Málaga

¡Ya es oficial! Regantes de Málaga y Cádiz podrán aplazar hasta 2 años el pago del canon del agua sin intereses

La medida aprobada por la Junta de Andalucía beneficia a regantes del Guadalhorce, Guadalete, Barbate y Campo de Gibraltar.

Más información: Las zonas de Málaga afectadas por las borrascas de los últimos meses podrán solicitar ayudas para su recuperación

Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

La Junta de Andalucía permite a los regantes de Málaga y Cádiz aplazar o fraccionar hasta dos años el pago del canon del agua sin intereses.

La medida responde a los graves daños causados por temporales entre 2025 y 2026, que afectaron especialmente a infraestructuras y cultivos de regadío.

El aplazamiento se aplica a deudas del periodo 2025 liquidadas en 2026 y beneficia a titulares en los sistemas de Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce.

Las solicitudes deben presentarse electrónicamente antes del 31 de diciembre de 2026, facilitando datos bancarios y sin necesidad de garantías.

La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 4/2026, de 15 de abril, una normativa de urgencia diseñada para aliviar la presión financiera sobre el sector agrario tras el impacto de los temporales registrados entre finales de 2025 y principios de 2026.

Esta medida modifica el marco legal previo para introducir beneficios fiscales específicos destinados a las explotaciones de regadío en las zonas más castigadas por las lluvias torrenciales. Ayuda directa frente a los daños meteorológicos.

El tren de borrascas que azotó la comunidad entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 provocó graves daños en el potencial productivo agrario, incluyendo el encharcamiento prolongado de suelos, daños en infraestructuras de riego y la pérdida de cosechas.

Ante esta situación, el nuevo decreto reconoce que los regantes se enfrentan a una "clara tensión de tesorería" que dificulta el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el ejercicio 2026.

La principal novedad es el establecimiento de un supuesto especial de aplazamiento o fraccionamiento para el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua. Los puntos clave de esta medida incluyen:

  • Sin costes adicionales: Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no devengarán intereses de demora ni requerirán la presentación de garantías.

  • Plazos ampliados: Los agricultores podrán solicitar un aplazamiento de hasta un año o un fraccionamiento de hasta dos años para sus pagos.

  • Periodo impositivo: La medida afecta a las deudas del periodo 2025 cuya liquidación se realiza durante el año 2026. Ámbitos territoriales beneficiados

Las medidas se aplican de forma exclusiva a los titulares de derechos de agua en los siguientes sistemas de explotación: Guadalete, Barbate, Campo de Gibraltar y Guadalhorce.

Cómo solicitarlo

Los interesados deberán presentar su solicitud de forma electrónica a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, indicando expresamente su voluntad de acogerse a este régimen especial y facilitando los datos para la domiciliación bancaria.

El plazo para acogerse a estas ayudas permanecerá abierto para todas las liquidaciones notificadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta actuación se suma a la bonificación del 100% ya prevista para ciertos beneficiarios en el Decreto-ley anterior, reforzando la respuesta del Ejecutivo autonómico para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones andaluzas.