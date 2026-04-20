Confirmado: Andalucía amplía las ayudas a los pescadores por la parada obligatoria de la flota

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía incrementa el presupuesto de ayudas a pescadores y mariscadores hasta 6,8 millones de euros tras recibir más solicitudes de lo previsto. Las nuevas partidas beneficiarán principalmente a los profesionales dedicados a la captura de pulpo, permitiendo que quienes quedaron fuera por falta de fondos puedan recibir la subvención. El reparto contempla 615.000 euros para armadores y 485.000 para tripulantes en el litoral mediterráneo, y 550.000 y 400.000 euros respectivamente en el Golfo de Cádiz. Las ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y buscan proteger la economía de las familias afectadas por los paros biológicos.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes una modificación de la convocatoria de ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera y marisquera.

La Administración autonómica se ha visto obligada a incrementar el presupuesto total hasta los 6.832.632,15 euros debido a que el volumen de solicitudes recibidas ha superado "con mucho" las previsiones de años anteriores.

El ajuste presupuestario se dirige principalmente a compensar a los profesionales dedicados a la captura del pulpo (Octopus vulgaris), garantizando que los solicitantes que cumplían los requisitos pero quedaron fuera por falta de fondos puedan recibir la subvención.

Las nuevas cuantías máximas quedan establecidas de la siguiente manera:

Litoral Mediterráneo (Artes de trampa): La partida para armadores se eleva a 615.000 euros. La partida para tripulantes crece hasta los 485.000 euros. El periodo subvencionable comprende 65 días dentro de la parada realizada entre julio y septiembre de 2025.

Golfo de Cádiz (Artes específicos): El presupuesto para armadores se fija en 550.000 euros. El presupuesto para tripulantes aumenta hasta los 400.000 euros. La ayuda cubre 54 días de la parada efectuada entre agosto y octubre de 2025.

La orden aclara que esta modificación no supone la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias. La medida actúa como un mecanismo de rescate para absorber las solicitudes ya presentadas que estaban en lista de espera por el agotamiento del crédito consignado inicialmente.

Este paquete de ayudas se financia bajo el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) y entrará en vigor este martes, 21 de abril de 2026.

Con esta inyección, la Junta busca asegurar la sostenibilidad económica de las familias que dependen del marisqueo de artes menores, un sector altamente sensible a los paros biológicos necesarios para la recuperación de la especie.