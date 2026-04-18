Prisión para el hijo adoptivo de Edurne, la enfermera hallada muerta en su casa en Cártama el pasado marzo

Efectivos de la Policía Científica en la zona de los hechos. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El hijo adoptivo de Edurne, la enfermera hallada muerta en su casa de Cártama en marzo, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El juzgado de Málaga le acusa de un presunto delito de asesinato tras ser arrestado en el mismo municipio donde ocurrió el crimen. La víctima, de 66 años y jubilada, convivía con su hijo, quien fue quien alertó a las autoridades sobre su muerte. La Guardia Civil inspeccionó la vivienda para esclarecer las causas de la muerte y descartar un posible robo.

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo adoptivo de la mujer de 66 años que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama (Málaga).

El juzgado, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión por un presunto delito de asesinato, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El arresto se produjo el pasado miércoles en el mismo municipio donde fue hallado el cadáver de la mujer, y este sábado el detenido ha pasado a disposición judicial.

La víctima, que había sido enfermera pero ya estaba jubilada, había perdido a su marido el pasado año.

De la muerte de la mujer alertó su hijo, que convivía con ella, y los investigadores le tomaron en su día declaración.

El pasado 2 de marzo, el 112 informó de que había recibido un aviso a las 13.35 horas en el que se alertaba de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda de Cártama, por lo que activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que hallaron a la mujer fallecida.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.