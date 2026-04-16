Taxis al servicio del narco: desarticulada una red que operaba en Torremolinos y Benalmádena

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una red de narcotráfico que utilizaba taxis para distribuir droga en Torremolinos y Benalmádena. En la operación han sido detenidas diez personas, entre ellas tres taxistas; cuatro de los arrestados han ingresado en prisión provisional. Durante los registros se han intervenido 887 gramos de cocaína, 180 gramos de éxtasis, 35 de hachís, 152 plantas de marihuana y 30.000 euros en efectivo. La red utilizaba viviendas, locales y trasteros para ocultar la droga y operaba con una estructura jerarquizada, según la investigación policial.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que, con la supuesta implicación de varios profesionales del taxi, abastecía de droga a narcotraficantes en Torremolinos y Benalmádena. La operación se ha saldado con diez detenidos, entre ellos tres taxistas.

Según ha informado la Comisaría Provincial, estos conductores habrían aprovechado su actividad en el transporte público para, sin levantar sospechas, distribuir estupefacientes tanto a consumidores habituales como a otros grupos de narcotraficantes.

De los arrestados, cuatro considerados principales investigados —incluido uno de los taxistas— han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

En la fase de explotación de la operación se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios, que han permitido desactivar dos puntos de venta de droga y desmantelar una ‘guardería’ que albergaba un invernadero de marihuana con 152 plantas de cannabis.

Además, los agentes han intervenido 887 gramos de cocaína, 180 gramos de éxtasis, 35 de hachís y 706 de cafeína utilizada como sustancia de corte, junto a 259 comprimidos de distintos fármacos, dos básculas de precisión, una prensa hidráulica, 30.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y varios dispositivos móviles.

La denominada operación ‘Carroza’, desarrollada por el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Torremolinos-Benalmádena, se inició tras recibir informaciones sobre la venta de droga en dos viviendas de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.

Uno de estos puntos estaba presuntamente gestionado por un matrimonio que suministraba sustancias tanto a clientes habituales como esporádicos desde su propio domicilio. En el mismo edificio operaba otro investigado, también taxista, que mantenía contacto con la pareja y, con la colaboración de otros dos conductores, distribuía partidas de droga a bordo de sus vehículos.

El entramado utilizaba una red de viviendas, locales y trasteros para ocultar las sustancias. En un piso de alquiler situado en el barrio de La Carihuela, en Torremolinos, los agentes localizaron la principal ‘guardería’, donde se almacenaba gran parte de la droga, especialmente cocaína y éxtasis, además de un cultivo interior de marihuana y material para su preparación y distribución.

La operación ha permitido acreditar una estructura jerarquizada dentro de la red, con distintos niveles de responsabilidad. En total, han sido detenidas diez personas —ocho hombres y dos mujeres— de entre 23 y 58 años.

Los arrestados han pasado a disposición judicial ante el juzgado de instrucción número 2 de Torremolinos, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.