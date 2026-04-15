El Congreso tumba el puente aéreo Madrid-Málaga en plena crisis del AVE

Imagen de archivo de los trabajos de reparación del talud de Álora.

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso ha rechazado la propuesta del PP para establecer un puente aéreo Madrid-Málaga con precio tasado como alternativa ante la crisis del AVE. La iniciativa fue apoyada por Vox y UPN, mientras que Coalición Canaria se abstuvo y el resto de grupos votó en contra. Sí se aprobó revisar el mapa ferroviario andaluz para mejorar servicios de Cercanías y Media Distancia y reforzar corredores como Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén. Se han instado medidas como recuperar los criterios de puntualidad de Renfe, ayudas económicas a sectores afectados y la entrega al Congreso del expediente sobre la reparación en Álora.

Los partidos que integran el Gobierno de España, con el PSOE y Sumar, junto con sus aliados de Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG han rechazado este miércoles en el Congreso una propuesta del PP que pedía habilitar, con carácter provisional y excepcional, un puente aéreo entre Madrid y Málaga con precio tasado para garantizar una alternativa viable y asequible de conexión con la provincia andaluza por la interrupción parcial de la línea de alta velocidad.

Se trataba de una petición que el partido de Alberto Núñez Feijóo hacía al Ejecutivo dentro de su moción consecuencia de una interpelación urgente dirigida en la última sesión plenaria al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y que se votará en la próxima sesión plenaria.

La propuesta ha sido respaldada por Vox y UPN, mientras que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra.

Pese a esa derrota, el PP ha conseguido que se apruebe una petición para revisar de manera "solvente y rigurosa" el mapa ferroviario andaluz, con el fin de revitalizar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia en Andalucía.

En concreto, piden reforzar corredores especialmente tensionados como la línea 76 Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén, mejorar la conexión y la oferta ferroviaria en provincias especialmente afectadas como Málaga y Sevilla, corregir déficits de frecuencias, plazas y tiempos de viaje, y garantizar una adecuada vertebración territorial de la comunidad autónoma.

Por otro lado, el Congreso ha vuelto a instar al Ejecutivo a recuperar los criterios de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a julio de 2024, con indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos.

También ha sido avalado el punto relativo a ayudas económicas a los sectores afectados. Esta propuesta ha contado con el apoyo de PP, Vox y Mixto; el voto en contra de PSOE, Sumar, Junts, Bildu y PNV, y la abstención de ERC.

La Cámara Baja también ha respaldado una petición para que se remita al Congreso, en el plazo más breve posible, el expediente completo relativo a las actuaciones, contratos, informes técnicos y decisiones adoptadas en relación con la reparación del talud desprendido en la localidad malagueña de Álora.