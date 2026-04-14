El PP lleva al Congreso un plan de choque para la red ferroviaria de Málaga ante el corte del AVE y del Cercanías

Imagen de los trabajos de reparación del talud del AVE en Álora.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP ha presentado en el Congreso un plan de choque para la red ferroviaria de Málaga debido al corte del AVE y del Cercanías. El diputado Elías Bendodo ha criticado la falta de soluciones del Gobierno tras la interrupción del AVE Málaga-Madrid y el accidente de Adamuz. Entre las propuestas del PP figuran la revisión del mapa ferroviario andaluz, bonificaciones en los peajes y ayudas urgentes a los sectores afectados. También se reclaman devoluciones de Renfe, la eliminación del transbordo en autobús y la creación de un puente aéreo con precio tasado entre Madrid y Málaga.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado este martes en el Congreso que el Gobierno revise la red ferroviaria de la provincia y active un plan de choque ante la desconexión por alta velocidad que Málaga sufre desde hace tres meses y el corte del Cercanías previsto para 2027.

Bendodo ha reprochado al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, la falta de medidas para paliar los efectos de la interrupción de la línea directa AVE Málaga-Madrid, así como la ausencia de una fecha clara de reapertura tras los daños registrados en la vía. A su juicio, el Ejecutivo "se ensaña con Málaga".

El dirigente popular ha criticado que, tras el accidente de Adamuz y el posterior desprendimiento de un talud en Álora el pasado 4 de febrero, el Gobierno no haya activado aún soluciones eficaces para restablecer la conexión ferroviaria ni para reducir el impacto sobre los viajeros y la economía provincial.

Entre las medidas que el PP de Málaga plantea figuran un plan integral para revisar el mapa ferroviario andaluz, la recuperación de los criterios de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a julio de 2024 y la puesta en marcha de soluciones técnicas que eviten el transbordo en autobús entre Málaga y Antequera.

Además, Bendodo ha pedido la bonificación temporal, o incluso la eliminación, del peaje de la Costa del Sol y de Las Pedrizas mientras persistan las afecciones por el corte ferroviario.

También reclama ayudas urgentes para los sectores productivos, turísticos, comerciales y de servicios afectados, así como la creación de un puente aéreo con precio tasado entre Madrid y Málaga.

El diputado malagueño ha exigido asimismo conocer el expediente completo sobre las actuaciones, contratos e informes vinculados a la obra de Álora y ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente, a quien ha responsabilizado del deterioro de la situación ferroviaria.