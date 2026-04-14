El PP lleva al Congreso un plan de choque para la red ferroviaria de Málaga ante el corte del AVE y del Cercanías
Bendodo acusa al Gobierno de “ensañarse” con Málaga tras el corte ferroviario y reclama un plan urgente para evitar más daños al turismo y la economía.
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Las claves
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El PP ha presentado en el Congreso un plan de choque para la red ferroviaria de Málaga debido al corte del AVE y del Cercanías.
El diputado Elías Bendodo ha criticado la falta de soluciones del Gobierno tras la interrupción del AVE Málaga-Madrid y el accidente de Adamuz.
Entre las propuestas del PP figuran la revisión del mapa ferroviario andaluz, bonificaciones en los peajes y ayudas urgentes a los sectores afectados.
También se reclaman devoluciones de Renfe, la eliminación del transbordo en autobús y la creación de un puente aéreo con precio tasado entre Madrid y Málaga.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado este martes en el Congreso que el Gobierno revise la red ferroviaria de la provincia y active un plan de choque ante la desconexión por alta velocidad que Málaga sufre desde hace tres meses y el corte del Cercanías previsto para 2027.
Bendodo ha reprochado al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, la falta de medidas para paliar los efectos de la interrupción de la línea directa AVE Málaga-Madrid, así como la ausencia de una fecha clara de reapertura tras los daños registrados en la vía. A su juicio, el Ejecutivo "se ensaña con Málaga".
El dirigente popular ha criticado que, tras el accidente de Adamuz y el posterior desprendimiento de un talud en Álora el pasado 4 de febrero, el Gobierno no haya activado aún soluciones eficaces para restablecer la conexión ferroviaria ni para reducir el impacto sobre los viajeros y la economía provincial.
Entre las medidas que el PP de Málaga plantea figuran un plan integral para revisar el mapa ferroviario andaluz, la recuperación de los criterios de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a julio de 2024 y la puesta en marcha de soluciones técnicas que eviten el transbordo en autobús entre Málaga y Antequera.
Además, Bendodo ha pedido la bonificación temporal, o incluso la eliminación, del peaje de la Costa del Sol y de Las Pedrizas mientras persistan las afecciones por el corte ferroviario.
También reclama ayudas urgentes para los sectores productivos, turísticos, comerciales y de servicios afectados, así como la creación de un puente aéreo con precio tasado entre Madrid y Málaga.
El diputado malagueño ha exigido asimismo conocer el expediente completo sobre las actuaciones, contratos e informes vinculados a la obra de Álora y ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente, a quien ha responsabilizado del deterioro de la situación ferroviaria.