La preocupación por la movilidad en Málaga se triplica: es el segundo problema de la provincia, detrás de la vivienda

Las claves nuevo Generado con IA La preocupación por la movilidad en Málaga se ha triplicado en el último año y ya es el segundo problema de la provincia, solo detrás de la vivienda. El 25,7% de los encuestados considera prioritaria la ampliación del Cercanías en la Costa del Sol hasta Algeciras como solución para la movilidad. El precio de la vivienda sigue siendo el principal problema para el 47% de los malagueños, destacando los altos alquileres y la escasa oferta de inmuebles. El turismo es visto como el sector con mayor proyección de futuro en la provincia, seguido del tecnológico y la construcción.

La preocupación por la movilidad en la provincia de Málaga se ha triplicado en el último año, según el Barómetro Provincial 2026 de la Fundación MADECA. Este problema ha pasado de ocupar la cuarta posición con un 4,6% de los votos, a llegar a la segunda posición con un 12%.

Como resultado, el ranking de las principales preocupaciones quedaría con el precio de la vivienda, la movilidad y la sanidad como los principales problemas que han observado 2.050 personas mayores de 18 años que viven en todas las comarcas de la provincia de Málaga, excepto la capital.

Así, la vivienda es el principal problema que detectan los malagueños (47%) y la preocupación por la movilidad es del 12%. En tercera posición está la sanidad con un 6,2% de los votos y después el desempleo con 5,7%, la política en general 5%, el crecimiento económico con el 3% y el precio de los alquileres con un 2,8%.

Al entrar en profundidad en el problema de la movilidad, los ciudadanos entrevistados que residen en la Axarquía, la Costa del Sol Occidental y en las comarcas de Antequera y Guadalteba son los que más abundan sobre el problema de la movilidad.

En una escala de 0 a 10, el nivel de satisfacción en materia de desplazamientos y transporte apenas aprueba en el ámbito comarcal, con un 5,08 de valoración, en tanto que en el ámbito de la provincia se sitúa en un 5,31.

Soluciones para la movilidad

Entre las medidas más importantes para solucionar el problema de la movilidad, el 25,7% apuesta por la ampliación del Cercanías en la Costa del Sol hasta Algeciras en tanto que el 20,5% se decanta por liberar el peaje de la AP-7.

Además, otras propuestas secundadas son la ampliación y mejora de las dos líneas del Cercanías existentes (13,1%), la ampliación de la A-7 desde Vélez-Málaga hasta El Palo (12,5%), la ampliación y refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos (12,4%) y la ampliación de la carretera del Guadalhorce, la A-357, entre Málaga y Campillos (10,7%).

Cabe destacar que el 29,9% de los entrevistados piensa que es necesario apostar más por infraestructuras para mejorar la movilidad. Un 20% considera que hay que destinar más recursos a otras obras públicas, el 10% al fomento del emprendimiento y el 5% a obras hidráulicas.

Problema de la vivienda

En cuanto a la vivienda, en una escala del 0 al 10, la preocupación se sitúa en un 8,41, siendo la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera, Valle del Guadalhorce y Costa del Sol Occidental las zonas en las que más preocupa.

Para los entrevistados, los alquileres muy altos (21,6%) y la insuficiente oferta de inmuebles (20,3%) son los principales problemas para acceder a una vivienda. Y también se apuntan como dificultades el elevado número de viviendas turísticas (18,4%), los problemas de financiación (17,6%) y la inseguridad laboral (12,7%).

Y sobre las medidas más adecuadas para paliar este problema, se propone construir más viviendas protegidas (19,6%), liberar suelo para construir más viviendas (14,9%), limitar las viviendas turísticas (9,8%) y garantizar mayor seguridad jurídica contra los okupas (9,3%).

La ciudadanía considera que quienes más pueden hacer por solventar los problemas de la provincia son el Gobierno central (40,9%), la Junta de Andalucía (31,6%), los ayuntamientos (13,5%) y la Diputación (3,8%).

Optimismo moderado sobre la provincia

La Fundación MADECA (Málaga, Desarrollo y Calidad), liderada por la Diputación de Málaga, también tiene en cuenta la opinión de los encuestados sobre la situación de la provincia en general y, según explican, hay optimismo aunque con más moderación que el año pasado.

Actualmente, el 60,6% considera que la situación de la provincia es buena o muy buena frente al 76,3% de 2025. Y solo el 14,9% cree que es mala o muy mala (el año pasado lo consideró así el 13,8%).

Los habitantes de Sierra de las Nieves y de las comarcas de Guadalteba, Antequera, Axarquía y Valle del Guadalhorce son los que se muestran más satisfechos sobre la marcha actual de la provincia en tanto que los de la Serranía de Ronda y la Sierra Norte son menos optimistas.

Respecto a las perspectivas sobre cómo será la situación dentro de dos años, se mantiene la confianza en la evolución de la provincia, ya que el 57,2% no cree que vaya a empeorar, un porcentaje muy similar al del año pasado (58,7%).

Al respecto, el turismo se sigue considerando de manera muy destacada como el sector con mayor proyección de futuro (52,8%), seguido del sector tecnológico (18,6%), la construcción (12,8%), el comercio y sector servicios (6,8%) y el sector agroalimentario (3,4%).