La autopista de la Costa del Sol, la que más tráfico mueve de toda España pese a tener uno de los peajes más caros

Ambas infraestructuras son altamente atractivas para inversores internacionales y están actualmente controladas por grandes fondos como Meridiam, Aberdeen Infrastructure y Vauban Infrastructure Partners.

Pese a tener algunos de los peajes más caros del país, el tráfico en ambas autopistas sigue creciendo y supera ampliamente los niveles previos a la pandemia.

La AP-46 Alto de las Pedrizas también registró un récord con casi 19.000 vehículos diarios, incrementando su tráfico un 11,9% respecto al año anterior.

La autopista de la Costa del Sol (AP-7 Málaga–Guadiaro) es la autopista de peaje con más tráfico de España, alcanzando una media de 40.682 vehículos diarios en 2025.

La autopista de la Costa del Sol entre Málaga y Guadiaro y la AP‑46 de Las Pedrizas cerraron 2025 con máximos históricos de tráfico, muy por encima de los niveles previos a la pandemia.

La primera de las carreteras de pago se convierte en la autopista de peaje con más vehículos de España en volumen bruto, mientras la segunda crece a doble dígito.

Las cifras oficiales, recogidas por el Ministerio de Transporte, confirman la consolidación de las dos infraestructuras como auténticos caramelos para los grandes fondos internacionales que las controlan.

Según los datos de intensidad media diaria (IMD) de 2025, la autopista de la Costa del Sol (AP‑7 Málaga–Guadiaro) alcanzó una media de 40.682 vehículos al día, un 3,9% más que en 2024.

Ninguna otra autopista de peaje estatal mueve tanto tráfico: queda por delante de la AP‑6 Villalba–Adanero (31.654 vehículos diarios), de la AP‑9 del Atlántico (27.839) y de la AP‑68 entre Álava, Burgos y Zaragoza (13.698), entre otras.

Desde el desplome de la Covid, la recuperación ha sido fulgurante. La IMD pasó de 21.663 vehículos en 2020 (-36,0%) a 28.338 en 2021 (+30,8%), 34.257 en 2022 (+20,9%), 36.940 en 2023 (+7,8%) y 39.158 en 2024 (+6,0%), hasta marcar el máximo de 2025.

Respecto a 2019 (33.859), el tráfico total ha crecido en torno a un 20%, consolidando este corredor litoral como una de las arterias más cargadas de todo el país.

Las Pedrizas: récord con casi 19.000 vehículos diarios

La AP‑46 Alto de las Pedrizas–Málaga (Autopista del Guadalmedina) cerró 2025 con una IMD de 18.819 vehículos diarios, un 11,9% más que en 2024 (16.816). También aquí el tráfico supera con holgura los niveles previos a la pandemia: en 2019 circulaban de media 15.604 vehículos al día, casi un 20% menos.

La serie muestra una autopista que ha pasado del hundimiento de 2020 (10.121 vehículos, -35,1%) a una recuperación encadenada: 13.356 en 2021 (+32,0%), 15.843 en 2022 (+18,6%) y 16.555 en 2023 (+4,5%). Frente a 2013, cuando la IMD era de 8.150 vehículos, el tráfico prácticamente se ha multiplicado por más de dos.

El crecimiento es aún más intenso en el transporte pesado. En 2025 circularon de media 2.524 camiones diarios, un 17,2% más que en 2024 (2.154) y cerca de un 50% más que en 2019 (1.676). En poco más de una década, el número de pesados se ha casi triplicado —de 876 en 2013 a 2.524 en 2025—, lo que confirma la AP‑46 como eje logístico clave de entrada y salida de mercancías hacia Málaga.

Peajes altos y una máquina de hacer dinero

Estos récords de tráfico llegan pese a que Málaga concentra uno de los corredores de pago más caros del país. La AP‑7 entre Málaga y Estepona cobra a los turismos del orden de 15 euros ida y vuelta en temporada baja, cifra que se dispara por encima de los 24 en alta (son precios actualizados en 2026)

En la AP‑46 Alto de las Pedrizas, el peaje estándar ronda los 4 euros en temporada baja y supera los 6 euros en alta para un trayecto de unos 28 kilómetros.

Aun así, el tráfico no deja de crecer, lo que refuerza la idea de que ambas autopistas combinan un volumen elevadísimo de vehículos con tarifas muy exigentes para el bolsillo del conductor.

Dos caramelos para fondos internacionales

El atractivo de estos activos no ha pasado desapercibido para los grandes fondos internacionales. La concesionaria de la AP‑46, Autopista del Guadalmedina, está hoy en manos de vehículos ligados a los fondos Aberdeen Infrastructure y Vauban Infrastructure Partners (Mirova), que compraron el 95% a Sacyr y se han hecho también con el 5% restante, dejando a la constructora solo como operador técnico.

En la Costa del Sol, la concesionaria Autopista del Sol (Ausol) está controlada al 100% por el fondo francés Meridiam, que en 2019 adquirió el 85% a Ferrovial (Cintra) y Unicaja y en 2022 completó la operación comprando el 15% que seguía en manos de Cintra.