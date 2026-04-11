Comprar casa en la Costa del Sol en 2026: las playas de Málaga que se han disparado y los últimos refugios

Las claves nuevo Generado con IA Los precios de la vivienda en la Costa del Sol alcanzan máximos históricos, con subidas de dos dígitos en municipios costeros de Málaga. Marbella y Benahavís lideran el segmento de lujo con precios cercanos a los 5.600 €/m², seguidos de Fuengirola, Benalmádena y Estepona, que superan los 4.000 €/m². Manilva y Torre del Mar ofrecen precios más contenidos, pero han experimentado incrementos del 18% anual, lo que indica una rápida revalorización. Benajarafe destaca como una de las opciones más económicas cerca de Málaga capital, presentándose como uno de los últimos refugios para adquirir vivienda en la costa a precios moderados.

La vivienda en los municipios costeros de Málaga llega al verano en máximos históricos. De Marbella a Torre del Mar, las principales playas de la provincia encadenan subidas de dos dígitos y consolidan a la Costa del Sol como un mercado de compra de primera línea a precios de capital europea.

Los datos del último informe de precios de Idealista dibujan una costa en plena escalada.

Marbella roza los 5.600 euros por metro cuadrado y Benahavís se sitúa apenas unos pasos por detrás, consolidando un eje de lujo donde la demanda internacional y las grandes fortunas marcan el ritmo.

A su alrededor, Fuengirola, Benalmádena y Estepona superan ya con holgura la barrera de los 4.000 €/m², mientras Nerja, Torremolinos y Rincón de la Victoria se mueven en el entorno de los 3.800-3.900 y 3.300 €/m², todos con incrementos de dos cifras en el último año.

En conjunto, la foto de la Costa del Sol es la de un mercado en máximos, con municipios consolidados en la liga del lujo donde cualquier corrección a corto plazo parece poco probable y la compra solo resulta viable para perfiles de renta alta o inversiones muy orientadas al segmento premium.

Para muchas familias que sueñan con una segunda residencia junto al mar, esos precios dejan prácticamente fuera del tablero a los grandes nombres de la costa occidental.

Sin embargo, incluso dentro de este escenario de tensión siguen apareciendo algunas oportunidades relativas para quienes buscan entrar en la Costa del Sol antes de que el tramo de 3.000 €/m² desaparezca.

Manilva ronda esa cifra, pero viene de encadenar una subida cercana al 18% en un solo año, y Torre del Mar se sitúa en torno a los 3.400 €/m² con alzas similares: siguen por debajo de los grandes focos de la costa occidental, pero recortan terreno rápido, lo que sugiere que aún tienen recorrido al alza si la demanda turística se mantiene fuerte.

En la Axarquía, Vélez-Málaga y núcleos como Torrox o Frigiliana combinan precios todavía algo más contenidos con incrementos significativos.

Donde el precio es más amable

Más allá de los grandes focos del lujo, todavía quedan enclaves donde el metro cuadrado es algo más amable para el bolsillo. Es el caso de Benajarafe, en la Axarquía, uno de los municipios de playa más económicos de la provincia, con precios claramente por debajo de los de Marbella, Fuengirola o Torremolinos.

Integrado en el término de Vélez-Málaga y situado a apenas media hora en coche de la capital por la A‑7, combina una franja de playa amplia y un ambiente residencial tranquilo, con servicios cercanos y buena conexión por autovía.

Para los compradores que buscan mar y proximidad a Málaga ciudad, pero no pueden asumir los 3.500-4.000 euros por metro cuadrado de la Costa del Sol más consolidada, Benajarafe se perfila como una de las últimas oportunidades relativas para entrar en el mercado costero malagueño.