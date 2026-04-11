Cocaína por Pikachu: la nueva forma de blanquear dinero con la droga en la Costa del Sol

La mafia albanesa se considera responsable de muchos de los grandes crímenes en la Costa del Sol, evidenciado por el reciente arresto de Florind Rama, implicado en un asesinato en Marbella.

Los clanes suecos y albaneses que operan en la Costa del Sol están implicados en delitos graves, como asesinatos y atentados, y emplean incluso a menores en acciones violentas.

Estas organizaciones utilizan transacciones de criptomonedas y objetos de coleccionismo, como cartas Pokémon, para camuflar el origen ilícito del dinero proveniente del narcotráfico.

La Policía Nacional ha descubierto en Marbella un método de blanqueo de dinero de la droga mediante la compraventa de cartas Pokémon por parte de una organización criminal sueca.

La criminalidad organizada tiene una capacidad de inventiva para crear nuevos métodos para blanquear fuera de lo común, pero no por conocerse esta capacidad deja de sorprender. La Policía Nacional comunicó hace una semana que descubrió en Marbella a miembros de una organización criminal de Suecia en una operación para blanquear dinero de la droga a través del coleccionismo de cartas Pokémon.

El método recuerda al que se utiliza para limpiar dinero con obras de arte. La diferencia es que ahora hay gente que puede y quiere pagar cantidades absolutamente disparatadas por cartas Pokémon. En esto se apoya este clan descubierto aquí, desde Suecia, traficando y con el mazo dando: Pikachus por cocaína.

En el trasiego de dinero que proviene del narcotráfico de Suecia a España hay muchas historias por salir, porque los grupos criminales que operan desde países nórdicos están activos en toda Europa y participan en alijos millonarios que no necesariamente se van a vender en sus calles.

Un alijo de cocaína incautado en Suecia.

Gracias a que han logrado tantos beneficios, algunos clanes son tan poderosos que logran financiar y participar adquiriendo cocaína que luego acaba en manos de la Ndrangheta, la mafia irlandesa o clanes de la Mocro Maffia.

Y cuando se gana tanto dinero en B, el efectivo se convierte en un problema si no se tiene una estructura empresarial para enmascarar todo lo que se ha generado. De ahí la solución llamativa de utilizar la compraventa de cartas Pokémon para limpiar efectivo. Se apoyan en estas transacciones de criptomonedas, que ahora mismo son una pieza fundamental para camuflar el origen ilícito del dinero.

El poder de los traficantes que operan en Suecia se conoce a la perfección gracias a la intervención del GRECO Costa del Sol, del EDOA y de Vigilancia Aduanera. Desde el asesinato de “el Maradona” en San Pedro de Alcántara en 2018, no ha dejado de crecer su operatividad aquí.

Que blanqueen con cartas Pokémon es una pequeña anécdota de lo que son capaces de hacer. Solo hay que recordar el último asesinato a sangre fría en Marbella de Hamko, un rapero-gánster sueco-marroquí que fue ultimado en una de las principales calles de Puerto Banús el pasado octubre.

En el contexto criminal en el que se manejan estos grupos, que adquieren cartas Pokémon o inflan visitas de canciones en Spotify para luego cobrar de la plataforma por las reproducciones, no hay límites para ejercer la violencia.

De ahí la utilización de niños como sicarios o para ejecutar acciones como atentados con bomba en Estocolmo, Malmö o Gotemburgo. Y con tanto tiempo libre, pueden pensar en cómo gastar ese dinero que han ganado vendiendo droga.

Albania-Marbella

El tiempo es oro y de él disfrutó bastante el albanés Florind Rama, que se encontraba en Pereira (Colombia) mientras tenía una notificación roja de Interpol emitida por España por su supuesta participación en el asesinato del serbio Aleksandar Kolundzic en la urbanización Golden Beach (Marbella) en junio de 2022.

Florind Rama.

Por este asesinato ya se detuvo a miembros de los Hell Angels de Turquía y creó un gran problema en la policía alemana, ya que la víctima era un narco-confidente al que no supieron proteger.

Fue torturado hasta la muerte en un apartamento turístico y, con la captura de este albanés, se muestra que la mafia albanesa puede estar detrás de casi todos los grandes crímenes que se cometen en la Costa del Sol, porque sus intereses en la zona son casi infinitos.