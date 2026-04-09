La Guardia Civil localiza en buen estado a una persona desaparecida en la localidad de Gaucín

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil de Málaga localizó en buen estado a un hombre desaparecido el 7 de abril en Gaucín. El operativo de búsqueda se activó tras un aviso del 112 por la desaparición de una persona con problemas médicos en la Ribera Alta. Participaron en la búsqueda agentes de la Guardia Civil de Ronda y Marbella, un helicóptero de la UHEL, policías locales y voluntarios. El hombre fue hallado a solo 500 metros de su casa y no necesitó asistencia sanitaria.

Agentes de la Guardia Civil de Málaga encontraron en buen estado a un hombre que había desaparecido el pasado 7 de abril en Gaucín. Fue localizado pocas horas después a tan solo 500 metros de su casa.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, el operativo se activó tras recibir un aviso del 112 sobre la desaparición de una persona con problemas médicos en el paraje conocido como Ribera Alta, dentro del término municipal de Gaucín. El hombre había salido de su domicilio en torno a las 10:00 horas sin regresar, lo que llevó a sus familiares a denunciar su desaparición.

Tras activar un dispositivo de búsqueda para su localización en el que participaron efectivos de la Guardia Civil de Ronda y Marbella, un helicóptero de la UHEL de la Guardia Civil, así como agentes de la policía local de Casares y Gaucín junto con personal voluntario, esta persona fue localizada a las 20.15 horas a unos 500 metros de su domicilio. El desaparecido fue localizado en buen estado de salud, no precisando asistencia sanitaria