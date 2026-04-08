Aena reactiva el contrato de 63 millones para fichar el 'cerebro' de la gran ampliación del aeropuerto de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Aena reactiva el contrato de 63 millones de euros para gestionar la ampliación del aeropuerto de Málaga, tras haber suspendido la licitación anterior. El contrato incluye la gestión integral de todos los proyectos de ampliación y modernización, aplicando metodologías BIM y criterios de sostenibilidad BREEAM. Entre las actuaciones destacan un nuevo dique para tráfico no Schengen, más posiciones de contacto para aeronaves y el aumento del área comercial y de salas VIP. La inversión global prevista es de 1.500 millones de euros, con el objetivo de aumentar la capacidad del aeropuerto a 36 millones de pasajeros y arrancar las obras a partir de 2028.

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) reactiva el millonario procedimiento mediante el que contratará el cerebro que se encargará de gestionar la segunda gran ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol.

El organismo estatal, que cuenta con un 51% de capital privado, acaba de recuperar la iniciativa después de haber tenido que suspender la licitación anterior a finales del pasado mes de noviembre.

El montante económico del contrato lo hace especialmente atractivo. En concreto, según los datos oficiales, 63.112.557,57 euros (IVA incluido), siendo el plazo de desarrollo de los servicios integrales de Project Management y asistencia técnica de 60 meses a contar desde la formalización del mismo. Las empresas interesadas tienen hasta el 7 de mayo para presentar sus ofertas.

Este paso adelante, que viene a sumarse al ya dado meses atrás con la licitación del diseño de la ampliación, es clave en la hoja de ruta trazada para modernizar y adecuar la infraestructura malagueña a las necesidades futuras del tráfico aéreo.​​

El servicio en cuestión abarca la gestión y supervisión de todos los proyectos de ampliación y remodelación previstos en el aeropuerto, incluyendo la coordinación de las fases de diseño, ejecución, seguimiento presupuestario y aseguramiento de la calidad.

Y ello mediante la aplicación de metodologías innovadoras de coordinación BIM, sostenibilidad certificada BREEAM y estrictos criterios medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo y la taxonomía de la UE.​​

Alcance y actuaciones previstas

El contrato está dirigido a cubrir grandes bloques de actuación: identificación de necesidades y planificación, redacción de proyectos y validación técnica, proceso de contratación, seguimiento y control de la ejecución, y cierre administrativo de cada fase.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves —permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela—; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes de handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje -conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves-, lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.

La licitación forma parte de una inversión global de unos 1.500 millones de euros, recogida en la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará la modernización y ampliación en el periodo 2027-2031.

El objetivo es propulsar la capacidad anual del aeropuerto a 36 millones de pasajeros, optimizando la experiencia y la conectividad de pasajeros y aerolíneas bajo criterios de excelencia y sostenibilidad.​

A finales de 2025, Aena tuvo que desistir de la licitación inicial (por impugnaciones en expedientes similares de otros aeropuertos) para volver a licitarla. La previsión es que las grandes obras arranquen a partir de 2028.