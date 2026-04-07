La alcaldesa de Humilladero denuncia ante la Guardia Civil amenazas en su buzón: "No le voy a tener miedo a nadie"

Las claves nuevo Generado con IA La alcaldesa de Humilladero, Auxiliadora Gámez, ha denunciado ante la Guardia Civil haber recibido cartas de amenazas en el buzón de su vivienda. Gámez destaca el impacto negativo de estas intimidaciones en su entorno familiar y personal, subrayando que nadie debería cargar con ese miedo. La alcaldesa afirma que no permitirá que el miedo condicione su labor y defiende la necesidad de proteger la democracia y la convivencia en el municipio. Considera estas amenazas como un ataque a los valores democráticos y a la dignidad colectiva de Humilladero, reafirmando su compromiso con el respeto y la valentía.

La alcaldesa de Humilladero, Auxiliadora Gámez, ha decidido hacer público uno de los episodios más complicados de su etapa al frente del Ayuntamiento: la recepción de cartas con amenazas en el buzón de su vivienda.

Así lo ha compartido en sus redes sociales la propia alcaldesa. Hasta ahora, la socialista había optado por el silencio. Según explica en su escrito, no es la primera vez que sufre una situación de este tipo.

Ya antes de la moción de censura que se produjo en el pueblo recibió otra amenaza, aunque entonces decidió manejarlo “desde la discreción”, sin darle publicidad.

Esta vez, sin embargo, ha querido dar un paso al frente. “Ya está bien”, afirma en el escrito, donde da evidencia del desgaste que provoca tanta intimidación en las puertas de tu propio hogar, llegando a salpicar incluso tu vida personal.

Ese es, precisamente, uno de los puntos más duros de su mensaje. La regidora pone el foco en el sufrimiento de su familia, de sus amistades y de las personas que la acompañan en su día a día, quienes, recuerda, no han elegido la exposición pública ni deberían cargar con el miedo o la inquietud derivados de unas amenazas que considera intolerables.

En su carta, la alcaldesa subraya que detrás del cargo hay una persona “con sentimientos, con familia, con una vida que merece ser respetada”, una idea con la que trata de humanizar una realidad que a menudo queda diluida bajo la confrontación política.

La alcaldesa ha confirmado además que ya ha interpuesto la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil para que los hechos se investiguen y no queden impunes.

Lejos de mostrarse vencida, Gámez responde con contundencia a estas amenazas desde sus redes. Deja claro que no piensa retroceder ni permitir que el miedo condicione su manera de trabajar o su compromiso con Humilladero.

“No me van a callar. No me van a hacer retroceder”, asegura. En su reflexión, convierte la amenaza en una línea roja que no está dispuesta a normalizar, especialmente en un pueblo al que describe como un lugar de “gente buena”, de vecinos que conviven desde el respeto, la cercanía y la ayuda mutua.

La alcaldesa enmarca estos hechos como “un ataque a la convivencia, a los valores democráticos y a la dignidad colectiva” del municipio. Considera que quien actúa desde el anonimato para intimidar no solo se mueve desde la cobardía, sino que atenta contra el modelo de pueblo que, a su juicio, representa Humilladero.

Por eso lanza dos preguntas directas a la ciudadanía, cargadas de simbolismo: “¿De verdad esto es lo que queremos para nuestro pueblo? ¿De verdad estamos de acuerdo con estas maneras de hacer las cosas?”. Y añade que ella tiene muy clara la respuesta.

“No todo vale”, sostiene el mensaje, donde reivindica también la necesidad de defender la democracia frente a quienes intentan deteriorarla mediante el miedo.

"Humilladero es mi casa. Es el lugar donde he crecido, donde está mi gente, donde están mis raíces. Y lo tengo muy claro: no le voy a tener miedo a nadie. Porque frente al miedo, siempre elegiré la valentía. Frente al odio, siempre elegiré el respeto. Y frente a la intimidación, siempre responderé con más compromiso, más cercanía y más verdad", concluye.