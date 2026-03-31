Atendido un hombre hallado tumbado en la autovía A-7 a su paso por Mijas

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue hallado tumbado en la autovía A-7 a su paso por Mijas, en sentido Marbella, y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. El incidente ocurrió a las 12:07 horas y obligó a cortar parcialmente la carretera, generando retenciones kilométricas en ambos sentidos. El carril izquierdo de la A-7 fue cerrado para facilitar la intervención de los equipos sanitarios y de seguridad. El tráfico se vio muy afectado, con colas de hasta cuatro kilómetros y circulación muy lenta en la zona.

Los servicios sanitarios han tenido que atender a mediodía de este martes a un hombre que encontrado tumbado en la autovía A-7, en Mijas, en sentido Marbella.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. Desde el organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, no han sabido precisar ni las circunstancias del siniestro ni el estado del afectado.

Las primeras llamadas alertando de lo ocurrido han entrado a las 12:07 horas. Como consecuencia del suceso, la carretera ha tenido que ser parcialmente cortada, generando retenciones kilométricas en ambos sentidos.

Desde la Dirección General de la Provincia (DGT) en Málaga añaden que el suceso habría ocurrido en punto kilométrico 1.015.

Debido al accidente, el carril izquierdo de la A-7 ha sido cortado, con el objetivo de garantizar la intervención de los equipos sanitarios y de los efectivos de seguridad.

Durante la atención del incidente y las labores posteriores, el tráfico ha quedado muy condicionado, con colas de aproximadamente cuatro kilómetros en ambos sentidos de la circulación y circulación muy lenta en la zona.

Por otro lado, ayer lunes el 112 atendió también el aviso de un intento de suicidio en la zona de Las Lagunas. El afectado, un hombre de 60 años, fue atendido y trasladado al Hospital Clínico Universitario de Málaga capital.