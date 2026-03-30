El alcalde de Málaga enfría el impacto del corte del AVE a Madrid: "En Semana Santa casi no habrá incidencia"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, minimiza el impacto económico del corte del AVE a Madrid durante la Semana Santa. De la Torre destaca que la buena previsión meteorológica y el interés turístico compensarán las posibles incidencias en la llegada de visitantes. Las consultas turísticas en las oficinas municipales muestran un balance positivo, especialmente el Domingo de Ramos. El alcalde recuerda que las previsiones de pérdidas de 1.300 millones fueron realizadas por empresarios y pide respeto institucional hacia los medios de comunicación.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, parece enfriar el discurso casi catastrofista que desde los sectores empresariales de la provincia de Málaga han lanzado en las últimas semanas sobre el impacto económico que tendrá la falta de conexión directa del AVE con Madrid.

Aunque estas previsiones, que han llegado a elevar por encima de los 1.300 millones, se extienden desde principios de febrero y hasta finales de abril, una parte importante de los cálculos se focaliza en la incidencia sobre Semana Santa.

Este Lunes Santo, por el contrario, De la Torre asegura que "al final no va a haber casi incidencia" esta Semana Santa, aludiendo al empuje de la demanda y al buen tiempo previsto, que anima a los visitantes a venir "aunque sea tardando más".

"Al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien", ha pronosticado, quien ha añadido: "A la gente que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno; hace el esfuerzo de venir, aunque sea tardando más".

De la Torre, que ha aludido a datos de consultas de información en las oficinas de turismo municipales en comparación con el año anterior, ha dicho que el Domingo de Ramos ha sido "bueno".

"La comparación nos da negativo brevemente en viernes y sábado, pero bastante positivo el domingo, que es mucho más importante", ha dicho. Por ello, ha considerado que el balance “total es relativamente positivo, incremento del número de consultas".

Cuestionado por las cifras de pérdidas que se han dado anteriormente, que llevaban a los 1.300 millones para todo el periodo de afectación, De la Torre ha recordado que fueron dadas por los empresarios, que "muchas veces ven los temas, no digo con más pesimismo, pero se plantean las cosas como más preocupantes".

De la Torre ha vuelto a ser preguntado este Lunes Santo por las declaraciones del ministro Óscar Puente y la petición de dimisión por parte del Pleno municipal. Sobre ello, ha recordado que la moción que presentó el grupo del PP "no hablaba de la dimisión del ministro".

"Había otra moción de otro grupo (Vox donde sí se pedía esa dimisión) y ocurre que el día previo, en el Congreso volvió a estar crítico, descalificando los medios de comunicación, los profesionales", ha explicado De la Torre.

Para el alcalde, "cualquier ministro, cualquier autoridad, debe ser respetuoso con los medios de comunicación, respetar su libertad de expresión, su independencia, que es la garantía de una sociedad democrática".