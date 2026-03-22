Óscar Puente carga ahora contra el alcalde de Málaga por la crisis del AVE a Madrid: "A ver si le parece transparente"

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente responde al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre la transparencia en la gestión de la crisis del AVE Málaga-Madrid. El alcalde critica la falta de información clara sobre el estado de las obras en la línea ferroviaria y la incertidumbre en los plazos de reapertura. Puente detalla los trabajos actuales en la vía de Álora, incluyendo movimientos de tierra y soldadura de micropilotes, y señala que informan con transparencia. De la Torre sugiere que los afectados por el colapso del muro puedan acceder a ayudas similares a las de las borrascas y pide colaboración para mejorar las alternativas de transporte.

Nuevo capítulo en la crisis del AVE Málaga-Madrid. Los protagonistas en esta ocasión son el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

A través de sus redes sociales, el regidor de la capital ha señalado que considera que "ha faltado información que sea clara y que fuera diciendo cómo estaban las cosas" en todo lo que envuelve la falta de conexión a Málaga por tren debido a los trabajos en Álora.

Por su parte, el ministro Puente ha dado la última hora de los trabajos en la vía ferroviaria en Álora, remarcando que "a ver si le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga".

Puente ha señalado que los trabajos que se están realizando actualmente son "movimientos de tierra en zona media, corte y perforaciones de muro sur y norte y soldadura de micropilotes en la zona torre de alta tensión". Además, también están demoliendo "trozos de muro con retro".

Así, Francisco de la Torre ha señalado que "desde el máximo respeto institucional, creo que ha faltado información que sea clara, transparente y que fuera diciendo cómo estaban las cosas".

"Es evidente que no es correcto decir va a ser a primeros de marzo la solución, a final de marzo y ahora a final de abril. ¿Cómo no ha habido capacidad técnica de aclarar esto desde el principio?", se ha preguntado el alcalde que también ha añadido que "llegamos ahora a la Semana Santa y no tenemos recuperada la línea. Y aunque entendemos la complejidad técnica y la necesidad de una seguridad plena y total, quedan muchas preguntas".

Entre esas preguntas se encuentra la siguiente: "Esa defensa que ha hecho la prensa de Málaga de la necesidad de actuar pronto y bien. ¿Esa reacción del Ministro de Transporte hubiera sido igual de hostil si hubiera sido un tema en Cataluña?".

Ante esta situación ha incidido en que "debemos de buscar entre todos crear un clima de máxima colaboración. El Gobierno debe entender la preocupación de Málaga y debe ayudar a que las alternativas planteadas sean lo más eficaces posibles en vuelos, en la conexión autobuses-tren".

Así, ha concluido preguntando "¿por qué no pensamos también que los afectados en esta crisis provocada por el colapso del muro puedan cogerse las ayudas que hay para los afectados de las borrascas?".