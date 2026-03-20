La llamativa manera de Óscar Puente de hablar de la reparación del talud del AVE de Málaga: "La obra es de bigotes"

Imagen de los trabajos de reparación del talud dañado en la vía del AVE de Málaga a Madrid.

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente destaca la complejidad de la reparación del talud del AVE Málaga-Madrid, describiéndola como "una obra de bigotes". El ministro subraya que los trabajos requieren desmontar completamente el talud y un muro que sostiene una línea eléctrica, incrementando la dificultad. Actualmente, 75 personas y 23 máquinas trabajan en turnos de 24 horas, sin posibilidad de aumentar el dispositivo por limitaciones físicas. Puente rechaza las valoraciones económicas sobre las pérdidas por la ausencia de AVE directo, defendiendo la magnitud de la intervención técnica.

La guerra política entre el Gobierno de España, con Óscar Puente como principal protagonista, y la Junta de Andalucía a cuenta de la crisis ferroviaria del AVE Málaga‑Madrid vive este viernes unas horas de relativa calma.

Lejos del ruido generado ayer jueves por el ministro de Transportes, que abrió en canal las relaciones institucionales con el Ejecutivo andaluz, la jornada ha arrancado sin nuevos latigazos verbales por ninguna de las dos partes.

Sin embargo, hasta última hora de ayer Puente siguió muy activo en su cuenta oficial en X, rechazando con contundencia las valoraciones económicas que en los últimos días han realizado los empresarios de la provincia de Málaga, con el sector turístico a la cabeza, sobre las pérdidas que provocará la ausencia de AVE directo entre la Costa del Sol y Madrid hasta finales de abril.

En esa retahíla de mensajes, uno destacó de forma especial. En línea con el argumento utilizado para remarcar la complejidad de los trabajos de reparación del talud afectado por las fuertes lluvias de febrero, el ministro empleó una expresión llamativa: "La obra es de bigotes".

varias máquinas, en la zona afectada por la caída del talud del AVE.

Con ese giro coloquial, Puente quiso subrayar la enorme dificultad de la intervención en el talud. En el vídeo difundido ayer, ya insistió en esta idea: "Cuando nos pusimos manos a la obra vimos que el alcance de los daños era muy grande y que no bastaba con quitar la tierra y reponer el muro, porque lo que quedaba no iba a aguantar", explicó.

En la misma línea de lo expuesto el lunes por el presidente de Adif —que, a diferencia de Puente, sí se desplazó a la zona afectada—, el ministro recordó que los operarios detectaron otro muro en la parte superior del talud, que sostiene una línea eléctrica, lo que obligó a "desmontar completamente el talud y desmontar el muro para dar una solución segura".

Como muestra de la envergadura de la actuación, Puente destacó que se están empleando "todos los medios posibles". "Tenemos 75 personas trabajando y 23 máquinas, lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana", subrayó, antes de remarcar que físicamente no se puede ampliar más el dispositivo.

"No podemos meter más trabajadores ni más máquinas. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar para poner la vía en servicio con la máxima garantía de seguridad", añadió.