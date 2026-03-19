Lamela y Ove Arup se quedan fuera de la carrera para diseñar la ampliación del Aeropuerto de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Lamela y Ove Arup han quedado excluidos del concurso para diseñar la ampliación del Aeropuerto de Málaga, pese a su experiencia internacional. Solo dos equipos continúan en la carrera, con Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos liderando por escaso margen sobre Viarium Ingeniería, Ayesa y Artelia Airports. La ampliación supondrá una inversión estimada de 1.500 millones de euros y permitirá atender hasta 36 millones de pasajeros al año. El proyecto contempla nuevas infraestructuras como un dique para tráfico no Schengen, más posiciones de contacto, ampliación de áreas comerciales y nuevas calles de rodaje.

La largamente demandada ampliación del Aeropuerto de Málaga, que deberá permitir al cuarto aeródromo del país atender hasta 36 millones de pasajeros al año, entra en su fase decisiva.

Tras activar el pasado mes de agosto el concurso para adjudicar el diseño de las nuevas instalaciones, procedimiento al que concurrieron cuatro grandes equipos de arquitectura e ingeniería, ya hay una que toma ventaja en el proceso definitivo.

Y una de las principales novedades es la exclusión del proceso de la oferta que integraba a dos gigantes en operaciones de esta naturaleza, como son el estudio de arquitectura de Carlos Lamela, responsable entre otros de la T4 de Barajas, y Ove Arup Partners, una de las ingenierías de referencia mundial en el sector aeroportuario, con trabajos en grandes hubs como Hong Kong o las terminales 2 y 5 de Heathrow.

La documentación consultada en la plataforma de contratación de Aena confirma la exclusión de esta proposición, que incluía, además, a Prointec. La misma recibe una valoración técnica de 85,74 puntos.

No es la única en quedarse fuera: la alianza de Typsa, Ghesa y Blas Torre Gutie sufre la misma suerte. En su caso, la valoración técnica es de 83,42 puntos.

Asumidos estos descartes, son dos los equipos que siguen adelante en el proceso. De ambos toma ventaja, de momento, el integrado por Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos.

Su plan para llevar al aeropuerto de la capital de la Costa del Sol a un nuevo nivel obtiene una valoración técnica de 92,9 puntos, aventajando en apenas unas décimas a la oferta de Viarium Ingeniería, Ayesa y Artelia Airports, que recibe 92,75 puntos.

El proyecto de ampliación es de una envergadura mayúscula por cuanto, según los datos manejados por el Gobierno, se prevé una inversión de unos 1.500 millones de euros.

El contrato para el diseño de las nuevas instalaciones está cuantificado en 36,5 millones de euros (sin IVA).

Atendiendo a los detalles contenidos en el pliego de condiciones, el equipo finalmente seleccionado dispondrá de unos 60 meses para completar su labor. Incluyendo un periodo de 48 meses de supervisión técnica durante la ejecución de las obras.

El paso adelante se produce ante un crecimiento exponencial en la cifra de pasajeros que en los últimos años pasan por las instalaciones de la capital malagueña. En este sentido, hay que recordar que 2025 se cerró con casi 26,7 millones de viajeros.

Detalles de partida

A la espera de que se vayan cumpliendo etapas, la idea de Aena es que las obras puedan iniciarse en 2028.

Entre las actuaciones que se acometerán destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves -permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela-; un aumento de la superficie destinada al control de seguridad, y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

También se aumentará un 41% la superficie para actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje (conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones.