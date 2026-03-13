La Junta de Andalucía le aprieta las tuercas al Gobierno por el AVE a Málaga: "Planteamos medidas legales"

Las claves nuevo Generado con IA La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid sigue interrumpida tras un desprendimiento en Álora y no se prevé su restablecimiento hasta al menos el 23 de marzo. El sector turístico de la Costa del Sol sufre grandes pérdidas tras casi dos meses sin servicio de AVE, situación que podría agravarse si no se restablece para Semana Santa. La Junta de Andalucía, a través de la consejera Carolina España, ha anunciado que se plantean medidas legales si la conexión AVE no se recupera en Semana Santa. La Junta reclama al Gobierno central una solución urgente, criticando la falta de inversión en infraestructuras en Málaga frente a otras regiones como Cataluña.

Pasan los días y sigue sin haber conexión directa de tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid por el desprendimiento de un talud sobre la vía en Álora. Adif dijo que no se restablecerá el servicio, al menos, hasta el 23 de marzo. Pero no ha comunicado nada más.

Los operarios trabajan en la zona y cada vez hay más dudas no ya solo de que pueda haber tren a partir del 23 de marzo sino incluso en Semana Santa. El Domingo de Ramos es el 29 de marzo.

El mazazo para el sector turístico de la Costa del Sol ya está siendo tremendo después de casi dos meses sin AVE, primero por el accidente en Adamuz y luego por los daños causados por los temporales. Si en Semana Santa tampoco hay tren, las pérdidas ya millonarias se multiplicarán.

En este contexto, el PP le está apretando las tuercas al Gobierno Central para que arregle la vía y pueda volver la circulación. Lo está haciendo a través de dirigentes del partido y de la Junta de Andalucía.

La consejera Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho este viernes que si no hay conexión directa de AVE entre Madrid y Málaga en Semana Santa "nos plantearemos medidas legales".

España ha señalado que utilizarán "todos los instrumentos jurídicos de los que dispongamos para resarcir los daños que se le están causando a Málaga y a los malagueños". "No puede pasar lo que está pasando en Málaga", ha recalcado en un foro organizado por Sur.

La consejera ha subrayado que el AVE "era la joya de la corona y se están cargando nuestras infraestructuras".

No ha precisado cuáles serían esas medidas legales, pero sí ha dejado claro que "no nos vamos a quedar cruzados de brazos". "No puede haber 6.300 millones de euros para los Rodalíes de Cataluña y aquí llevamos dos meses sin AVE", ha insistido la consejera.