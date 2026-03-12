Andalucía supera los 110 millones de euros en inversión publicitaria: Málaga, segunda provincia con mayor volumen

Las claves nuevo Generado con IA La inversión publicitaria en Andalucía alcanzó los 110,2 millones de euros en 2025, un crecimiento acumulado del 14% desde 2022. Sevilla lidera el volumen de inversión publicitaria en la región, seguida por Málaga y Granada, reflejando una actividad empresarial diversificada. La contratación pública impulsó el sector con 759 concursos que movilizaron más de 422 millones de euros. La inversión se concentró en distribución, restauración, servicios, bebidas, alimentación y educación, con especial protagonismo de la publicidad exterior y un notable crecimiento del cine.

La inversión en publicidad generada por marcas y la Administración Pública en Andalucía ha alcanzado los 110,2 millones de euros durante 2025. Esta es una de las conclusiones del informe La inversión publicitaria en Andalucía 2025. Conoce cómo invirtieron en publicidad las marcas y la Administración Pública y tendencia que se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Málaga.

En este encuentro han participado profesionales de la comunicación, el marketing y la publicidad y han analizado el comportamiento del mercado publicitario andaluz y su evolución en los últimos años.

Estos 110 millones de inversión en publicidad suponen un crecimiento acumulado del 14% desde 2022 y ha permitido a Andalucía consolidar su posición como la séptima región en inversión publicitaria a nivel nacional, concentrando el 2,6% del total del mercado español.

Este estudio ha sido presentado por Infoadex en una jornada sectorial organizada por Apecom en colaboración con La Fede (Asociación de Empresas de Comunicación) y la Aeps (Asociación de Empresas de la Publicidad de Sevilla) y el Consistorio malagueño.

El análisis territorial ha puesto de manifiesto el liderazgo de Sevilla en el volumen de inversión publicitaria, seguida por Málaga y Granada, mientras que el resto de provincias han mostrado una participación más moderada pero significativa, reflejo de una actividad empresarial diversificada y en crecimiento en toda la

comunidad.

Contratos públicos

Otro de los aspectos relevantes analizados ha sido el impacto de la contratación pública en el sector. Durante 2025 se han convocado 759 concursos de publicidad y comunicación, que han movilizado más de 422 millones de euros, confirmando el papel de las administraciones como uno de los principales dinamizadores de la actividad publicitaria en la región.

Distribución y restauración

En términos sectoriales, la inversión se ha concentrado principalmente en distribución y restauración, así como en servicios, bebidas, alimentación y educación, lo que ha evidenciado la estrecha relación entre la actividad publicitaria y los principales motores económicos de Andalucía.

El estudio también ha revelado una mayor orientación hacia los medios tradicionales, con especial protagonismo de la publicidad exterior, que ha registrado un crecimiento destacado.

Otros soportes como televisión y radio han mantenido una evolución positiva, mientras que los diarios han experimentado una ligera caída. El cine, aunque con menor volumen, ha mostrado el mayor incremento porcentual.

Durante la jornada han intervenido Ignacio Luque, presidente de Apecom; Elia Méndez, directora general de La Fede; David Acosta, vocal de Creatividad y Digital de la Aeps; Patricia Sánchez y Pedro Villa, responsables de Infoadex; y Fernando Montañés, director del estudio.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de disponer de información actualizada para comprender la transformación del sector y tomar decisiones estratégicas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, ha clausurado el encuentro subrayando que el sector publicitario constituye un factor clave para el desarrollo económico, la innovación y la visibilidad de las ciudades, destacando el papel creciente de Málaga como punto de referencia para la industria de la comunicación en Andalucía.