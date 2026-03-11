Ya es oficial: el Metro de Málaga se verá afectado este jueves por los paros parciales anunciados por su plantilla

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga vivirá paros parciales este jueves, convocados por la plantilla en protesta por sus condiciones laborales. La asamblea de trabajadores rechazó el último ofrecimiento de la empresa tras varios acercamientos en las negociaciones. El paro se realizará de 08:30 a 11:30 horas, con una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. No se descarta una huelga indefinida en Semana Santa si no hay avances; los trabajadores reclaman equiparación sectorial, mantenimiento del poder adquisitivo y mejoras en la organización del servicio.

Aviso a los pasajeros del Metro de Málaga. El servicio del suburbano se verá afectado este jueves por los paros parciales anunciados por la plantilla en protesta por sus actuales condiciones laborales.

El mantenimiento de la protesta se produce después de que la asamblea de trabajadores haya rechazado el último ofrecimiento hecho desde la empresa, Metro Málaga.

Así lo confirman desde el comité de empresa, en el que precisan que en un encuentro celebrado el pasado miércoles hubo ciertos acercamientos. Si bien se acercaron posturas en varios de los puntos que venían siendo objeto de conflicto, la plantilla entiende que no recoge todas las pretensiones.

Por este motivo, el comité ha expuesto el asunto ante la asamblea de trabajadores, que ha votado en contra de las medidas planteadas y ha decidido continuar con los paros anunciados.

El primero de ellos tiene lugar este jueves. En concreto, el paro se extenderá desde las 08:30 horas a las 11:30 horas. A esto se suma una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de 10:00 horas a 11:00 horas.

A esta primera jornada hay que sumar una segunda el 20 de marzo de 19:00 a 21:00 horas.

En caso de que no se reconduzca la situación, la plantilla no descarta organizar una huelga indefinida durante la Semana Santa.

Hay que recordar que el pasado lunes, la empresa y los trabajadores se sentaron a la mesa del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), sin que se superasen las diferencias.

"Tras más de trece reuniones desde el inicio del proceso negociador, la empresa ha mantenido su última propuesta sin atender los mínimos establecidos por la asamblea de trabajadores y trabajadoras, lo que ha impedido avanzar hacia una solución al conflicto laboral abierto en el suburbano malagueño", aseguraron desde el sindicato.

Entre otras medidas, los trabajadores piden la equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.