Confirmado por la Junta: 3.000 euros para que los autónomos renueven su coche o furgoneta en Andalucía

La Junta de Andalucía pone en marcha el nuevo Plan Renove Vehículos Andalucía, un programa de ayudas directas de 3.000 euros para que los autónomos renueven sus turismos y furgonetas por modelos más eficientes y menos contaminantes.

​La orden ha sido publicada este martes en el BOJA, fijando las bases reguladoras de este plan, que se dirige en exclusiva a personas físicas que realicen actividad económica y tengan su domicilio fiscal o un establecimiento en Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno andaluz, se trata del primer programa andaluz diseñado específicamente para el colectivo autónomo que apuesta por vehículos eficientes no eléctricos.

El objetivo es doble: aliviar los costes de quienes utilizan el coche como herramienta de trabajo y acelerar la renovación de un parque móvil envejecido y muy intensivo en emisiones.

​Cómo son las ayudas

El incentivo será de 3.000 euros por vehículo, con un importe fijo y sin tramos, y se concederá en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada de las solicitudes y hasta agotar presupuesto.

La novedad administrativa es que la orden permite el pago anticipado del 100% de la subvención, que se abonará tras la resolución de concesión sin necesidad de esperar a la justificación final, con un sistema de tramitación íntegramente telemático y muy automatizado a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Además, las ayudas tendrán carácter retroactivo dentro de cada convocatoria, al permitir que sean subvencionables compras realizadas desde el 1 de enero del año correspondiente.

​Qué vehículos se pueden comprar

Las ayudas cubren la adquisición de turismos (categoría M1) y furgonetas (categoría N1) de hasta 3.500 kilos de masa máxima, siempre que el vehículo sea nuevo, se matricule por primera vez en España a nombre del beneficiario (o de la empresa de renting) y no supere un precio de 35.000 euros antes de IVA, una vez aplicados los descuentos del punto de venta.

Los modelos deberán acreditar unas emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO₂ por kilómetro y utilizar tecnologías distintas de las de los eléctricos enchufables y de pila de combustible, que ya cuentan con el programa MOVES III, de modo que este plan viene a completar el abanico de opciones para quienes aún no pueden o no desean electrificar su flota.

​A cambio de la ayuda, el autónomo tendrá que dar de baja definitiva un turismo o una furgoneta matriculado en España, con al menos diez años de antigüedad entre la primera matriculación y la fecha de la solicitud, ITV vigente y titularidad del beneficiario desde, como mínimo, el día anterior a la publicación de la convocatoria.

La baja deberá ser definitiva en el Registro de Vehículos de la DGT y posterior al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con las condiciones fijadas en el cuadro resumen de la orden. Además, el vehículo incentivado deberá mantenerse afecto a la actividad al menos durante dos años desde su matriculación, o desde la firma del contrato en el caso del renting o leasing operativo.

Plazos, tramitación y compatibilidades

Las convocatorias concretas de ayudas se aprobarán por resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía y se publicarán en el BOJA y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, además de en la web corporativa del organismo.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en cada convocatoria, pero la orden ya establece que todas las personas beneficiarias deberán relacionarse obligatoriamente por medios electrónicos, tanto para pedir la ayuda como para consultar el estado del expediente y presentar la justificación.

La ejecución de la actuación tendrá un plazo máximo de seis meses desde la notificación de la concesión, y la justificación deberá presentarse en los cuatro meses siguientes, sin posibilidad de ampliación.

​​Las ayudas del Plan Renove serán compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad, siempre que la suma no supere el coste del vehículo y se respeten los límites de minimis fijados por la normativa comunitaria.

La Junta destaca que este programa no sustituye al MOVES, sino que lo complementa, al abrir una vía específica para vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂, ampliando el espectro de tecnologías disponibles en la transición hacia una movilidad más sostenible.

​Envejecimiento del parque

El Gobierno andaluz enmarca este plan en la Estrategia Energética de Andalucía 2030 y en sus políticas de descarbonización, eficiencia energética y reducción de la dependencia de los derivados del petróleo.

La propia orden recuerda que la edad media del parque automovilístico andaluz alcanzó los 14,5 años en 2024 y que más del 63% de los vehículos supera la década de antigüedad, con más de la mitad sin distintivo ambiental o sólo con etiqueta B de la DGT, lo que impacta directamente en consumos y emisiones.

Con este programa, la Junta busca también mejorar la seguridad vial, avanzar hacia el objetivo europeo de “cero muertes” en carretera a 2050 y reforzar la cohesión social facilitando el acceso a vehículos más seguros y eficientes a hombres y mujeres autónomos con distintas realidades económicas.