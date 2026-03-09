El hermano de Paula pide la pena máxima para Marco: "Es surrealista que alguien crea que tiene algo de inocencia"

Las claves nuevo Generado con IA El hermano de Paula, presuntamente asesinada por su expareja Marco en Torremolinos en 2023, pide la pena máxima para el acusado. Marco será juzgado también por el asesinato de otra expareja, Sibora, cuyo cuerpo fue hallado tras sus declaraciones, nueve años después de su desaparición. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 28 años de cárcel para Marco por asesinato con alevosía y malos tratos habituales. El juicio contra Marco ha comenzado en la Audiencia de Málaga con la selección del jurado popular que decidirá sobre el caso.

El hermano de Paula, la mujer asesinada presuntamente por Marco, su expareja, en Torremolinos (Málaga) en 2023, tras mantener con ella una relación en la que supuestamente la maltrataba, ha pedido la "pena máxima" para el acusado.

Además, ha considerado que el sistema “falla, no por el Viogén, sino por muchísimas cosas en el tema de la mujer", recordando que el procesado también será juzgado por el asesinato de otra expareja, Sibora, nueve años antes.

Así se ha pronunciado momentos antes de comenzar el juicio contra Marco, que se celebra desde este lunes en la Audiencia de Málaga. Alrededor de las 10.30 horas de este lunes ha comenzado la selección de los miembros del jurado que encargarán de enjuiciar este caso.

La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, que representa el abogado Guillermo Smerdou, piden 28 años de cárcel.

"Me parece surrealista que alguien pueda creer que ese hombre pueda tener algo de inocencia; es un chiste", ha dicho el hermano, quien ha insistido en la existencia de fallos en este asunto, recordando que "se podía haber estudiado mejor el caso de Sibora", que desapareció en 2014.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 28 años de prisión al acusarle del asesinato con alevosía de Paula y de los delitos de malos tratos habituales, ambos en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela y a raíz de este crimen se inició una nueva investigación en esta ocasión por la muerte de Sibora, desaparecida desde 2014, permitiendo encontrar su cuerpo oculto detrás de una pared, tras las manifestaciones espontáneas del acusado sobre su asesinato.

En esta causa, que también se juzgará por un jurado popular, el fiscal solicita 22 años de prisión por los delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de género y contra la integridad moral por ocultar el cadáver de Sibora. Este juicio también será por jurado popular pero más adelante.