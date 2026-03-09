Adif coloca una escollera para reparar un desprendimiento junto a las vías del Cercanías de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Adif ha colocado una escollera de forma provisional para estabilizar el terreno tras el desprendimiento de un muro junto a la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola en Benalmádena. La solución definitiva consistirá en el hormigonado de la pared afectada, aunque aún no hay fecha prevista para esta intervención. La circulación de los trenes no se ha visto afectada por el desprendimiento. Adif afronta otros problemas en la zona, como el desprendimiento de un talud en la línea de alta velocidad cerca de Álora, cuya reparación tendrá un coste de 4,7 millones de euros y un plazo estimado de 13 meses.

Poco más de un mes después de que denunciaran un desprendimiento de un muro junto a la línea del Cercanías Málaga-Fuengirola, a su paso por Benalmádena, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha ejecutado una actuación provisional mediante la colocación de una especie de escollera.

Según informan desde el organismo estatal, esta intervención debe permitir estabilizar la zona hasta que sea reparada de manera definitiva. Algo que, a priori, pasará por el hormigonado de toda esa pared.

Lo que por el momento no se ha concretado es la fecha en la que tendrá lugar esa acción.

Pese a lo espectacular de las imágenes, la circulación de los trenes no se ha visto afectada hasta el momento.

Otra imagen de la escollera.

Esta incidencia se suma a los numerosos problemas a los que ya se enfrenta Adif. En especial por el desprendimiento de parte del talud en la línea de alta velocidad a la altura de Álora, que mantiene suspendida la conexión directa entre Málaga y Madrid. Una situación que, como poco, se mantendrá hasta el próximo 23 de marzo.

A estos hay que sumar el paso adelante dado por el organismo estatal para curar las numerosas heridas que presenta otro talud de esta misma infraestructura, también en Álora.

El arreglo va a suponer una inversión cercana a los 4,7 millones de euros. El plazo estimado de los trabajos es de 13 meses. Las anomalías se conocen desde el año 2002, momento desde el que Adif ha venido realizando varias intervenciones de reparación.