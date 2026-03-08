Más de un mes sin AVE directo Málaga-Madrid: Bendodo acusa al Gobierno de "lentitud" y habla de pérdidas de 200 millones

Vídeo de Elías Bendodo sobre los trabajos de reparación del talud de Álora, que mantiene cortada la conexión directa del AVE Málaga-Madrid.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha denunciado este domingo la falta de reacción y la "lentitud" del Gobierno de España para arreglar el talud que mantiene a Málaga sin AVE directo con Madrid desde hace más de un mes.

El corte de la infraestructura, que se prolongará al menos hasta el próximo 23 de marzo, según los datos aportados hasta el momento, está provocando pérdidas millonarias para la provincia.

Así lo ha expuesto Bendodo durante una visita a Álora, donde el pasado 4 de febrero cayó un muro de contención de cinco metros que ha prolongado el corte de la Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, iniciada por el accidente de Adamuz el 18 de enero.

El dirigente popular ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente que agilice los trabajos que mantienen en vilo al sector turístico malagueño, que ya acusa pérdidas millonarias de cara a la Semana Santa.

Vídeo de los trabajos de reparación del talud dañado en la línea AVE Málaga-Madrid.

Al tiempo, el también diputado nacional por Málaga, ha reprochado al Ejecutivo que no diera orden de intensificar las obras hasta tres semanas después de la caída del talud.

"El Gobierno de España, y el Ministerio de Óscar Puente, en particular, no reaccionó a tiempo y no fue hasta tres semanas después cuando ordenó que se intensificaran los trabajos", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que el retraso en estos trabajos de reparación "le está haciendo un daño brutal al sector turístico de Málaga, de la Costa del Sol y de Andalucía".

Semana Santa

Bendodo ha recordado que el sector habla ya de pérdidas que superan los 200 millones de euros porque esta obra no avanza al ritmo adecuado y el Gobierno no actuó hasta pasadas tres semanas.

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central que agilice las operaciones "para evitar que se pierda el tirón de Semana Santa y todas las reservas que están previstas en estas fechas".

Para Bendodo, este aislamiento de la provincia "está perjudicando seriamente la reputación de Málaga y el conjunto de su economía provincial ya que son muchos los que usan el tren para ir o venir a trabajar".

Por ello, ha incidido en que es imperativo que, tras más de un mes sin AVE directo, este servicio recupere la normalidad total lo antes posible y con plenas garantías para pasajeros y tripulaciones.

A esta primera reclamación ha sumado la exigencia al Gobierno de España para que se tome en serio la movilidad y ponga en marcha un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice el mantenimiento y la modernización de la red, con especial atención a la seguridad, la reducción de incidencias y la mejora de la puntualidad como era habitual hace unos años.