El Caminito del Rey levanta el puente colgante más largo de España: 110 metros sobre el desfiladero y a 50 metros

Imagen de los trabajos de instalación del nuevo puente colgante en el Caminito del Rey.

Las claves nuevo Generado con IA El Caminito del Rey contará con el puente colgante más largo de España, de 110 metros de largo y a 50 metros de altura sobre el desfiladero. La construcción del puente emplea helicópteros, tirolinas y trabajos verticales debido a la complicada geología del terreno. El proyecto, valorado en 1,5 millones de euros, incluye también 300 metros de nuevo sendero, sistemas de seguridad y mejoras medioambientales. Desde su reapertura hace diez años, el Caminito ha recibido más de tres millones de visitantes y ha generado un impacto económico superior a 64 millones de euros anuales en la zona.

El Camino del Rey, uno de los más extraordinarios atractivos turísticos de la provincia de Málaga, lucirá en pocos meses el que será el puente colgante más largo de España con 110 metros de largo.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha informado de que en los diez años transcurridos desde la apertura del paraje son más de tres millones de personas los que han transitado por el enclave, con un impacto económico superior a los 64 millones de euros anuales en los municipios del entorno.

La instalación del nuevo puente colgante del Caminito del Rey avanza con la utilización de un helicóptero, tirolinas de carga y de personal y otros tipos de trabajos verticales dentro del paraje natural para colocar la que será la infraestructura de este tipo más larga de toda España, con un total de 110 metros.

Trabajos desde el helicóptero.

El coste asciende a 1,5 millones de euros y se sufraga con fondos propios generados por el Caminito que se deben aplicar a mejoras, como establece el canon de la concesión.

Esta pasarela forma parte del proyecto de ampliación y de creación de un itinerario alternativo y una nueva vía de salida para mejorar la seguridad del recorrido en su parte final, justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro.

Salado ha apuntado que todas las actuaciones que se han acometido en el Caminito han tenido en cuenta el máximo respeto a este paraje natural, y ha incidido en que la seguridad siempre ha sido la prioridad a la hora de diseñar y acometer el trazado de las plataformas y de los senderos.

Los trabajos se están realizando tras solventar las complicaciones que presenta el terreno debido a la existencia de diaclasas, ya que esta zona fue un fondo marino, lo que ha obligado a realizar perforaciones de ocho metros, así como a aumentar el uso de cemento inyectado.

En el otro lado, en la ladera, tras hacer un laborioso estudio geológico se ha identificado una zona de derrumbes, de modo que se añadieron a los pilotes inicialmente previstos una profundidad de seis metros, además del empleo de más micropilotes e inyecciones ramificadas.

Otra imagen de los trabajos en el Caminito del Rey. Diputación de Málaga

El nuevo puente colgante se completa con la creación de 300 metros de nuevo sendero, barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia, caseta de control, tratamiento silvícola, plantaciones e implantación de riego, entre otras cuestiones.

La pasarela, de 110 metros de longitud, estará a una altura máxima de 50 metros y tendrá una anchura libre de paso de 1,2 metros. El piso del puente será metálico (tramex) y las barandillas serán de cable de acero y malla. Pesará aproximadamente 17 toneladas y el total de la nueva estructura, unas 38 toneladas.

Diez años del Caminito

Salado ha recordado que, en los diez años que han pasado desde la reapertura al público del Caminito del Rey, tres millones de personas han transitado por sus pasarelas y más de 140.000 han visitado el entorno aunque no llegaron a realizar el recorrido. Así que más de tres millones de personas se han movido por los municipios que forman parte del área de influencia del Caminito: Álora, Antequera, Ardales, Campillos, Carratraca y Valle de Abdalajís.

En esos municipios se ha cuadruplicado el número de establecimientos de alojamiento (como hoteles, apartamentos, casas rurales o campings), pasando de 210 a 893. Y el número de plazas para alojarse se ha duplicado, pasando de las 4.204 que había en 2015 a las 8.160 plazas actuales.

Además, desde la reapertura del Caminito tras su rehabilitación se han creado 685 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y su impacto económico sigue aumentando, hasta superar actualmente los 64 millones de euros anuales.