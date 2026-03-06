Así avanza la reparación del talud que mantiene cortado el AVE Málaga-Madrid

Vídeo de los trabajos de reparación del talud dañado en la línea AVE Málaga-Madrid.

La última y única previsión oficial dada a conocer por el Ministerio de Transportes para la recuperación de las conexiones directas del AVE Málaga-Madrid aplaza al menos al 23 de marzo próximo la recuperación de la infraestructura.

Sin embargo, las imágenes actuales de los trabajos que de manera acelerada viene realizando el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ponen de relieve la complejidad de la operación.

A 17 días de alcanzar esta fecha, las labores de reparación del talud dañado a principios de febrero como consecuencia de las fuertes lluvias caídas avanzan, aunque sin que se observen claras variaciones. De hecho, los restos del desmonte siguen ocupando la vía, impidiendo la circulación de trenes.

Imagen de los trabajos.

En este contexto, Renfe es el único de los operadores ferroviarios que mantiene las circulaciones activas entre la Costa del Sol y Madrid. No obstante, lo hace en precario, ya que una parte del trayecto se hace en autobús, alargando el trayecto por encima de las cuatro horas.