Un hospital en Málaga, una base militar en Córdoba y el AVE a Granada lideran las grandes inversiones en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Las diez mayores obras públicas en Andalucía en 2025 suman más de 1.600 millones de euros, lideradas por el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza en Málaga. El ranking de inversiones incluye la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba y la plataforma de alta velocidad Antequera-Granada como proyectos destacados. Málaga concentra la mayor parte de la inversión, con 1.352 millones, y lidera el listado con varios proyectos de infraestructuras y transporte. El informe de la ACP destaca que todas las administraciones han incrementado su inversión, sobresaliendo la Administración del Estado con 2.159 millones y un crecimiento del 71,5% respecto a 2024.

El buen comportamiento de la obra pública en Andalucía en 2025, con la provincia de Málaga como principal motor, tiene como exponentes diez grandes contratos que han generado un movimiento económico superior a los 1.600 millones de euros.

Esta decena de intervenciones, impulsadas principalmente por la Junta de Andalucía, marcó la licitación en la región andaluza el año pasado, hasta el punto de representar casi el 29% de los 5.500 millones movilizados en la comunidad. Es un 43% más que el año anterior.

​Así queda reflejado en el informe anual de inversiones elaborado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga.

El documento recoge un ranking liderado de manera destacada por el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga, cuya construcción y la explotación del aparcamiento, fue objeto de licitación por valor de 502,08 millones de euros.

Tras la activación del concurso público, los trabajos fueron adjudicados formalmente a la unión temporal de empresas integrada por Sando, OHLA y Vialterra. Esta alianza puso en marcha los trabajos a principios de febrero.

La segunda posición corresponde a la Base Logística del Ejército de Tierra “General de Ejército Javier Varela”, en Córdoba. La primera fase de esta operación fue impulsada por el Ministerio de Defensa por 326,32 millones.

​En tercera posición aparece la plataforma de la línea de alta velocidad Antequera‑Granada, en el tramo de la variante de Loja (Valle del Genil), licitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por 281,91 millones. Se trata de una infraestructura clave para completar el corredor ferroviario de altas prestaciones en el eje oriental andaluz.

El cuarto gran proyecto es el diseño y la ejecución de la infraestructura científico‑tecnológica IFMIF‑DONES, también en Granada, con 174 millones licitados a través del consorcio IFMF‑DONES España, llamado a situar a Andalucía en la primera línea de la investigación internacional en fusión nuclear.

​La lista continúa en Sevilla, donde el Ministerio de Transportes abrió por 83,71 millones el concurso para el nuevo tramo de la circunvalación metropolitana SE‑40, entre los enlaces de la A‑49 en Espartinas y la SE‑510 en Valencina.

En Huelva, la Consejería de Salud impulsó la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil, en la Ronda Exterior Norte, por 70,23 millones de euros, reforzando la red sanitaria pública onubense.

​Málaga vuelve a aparecer con fuerza en el ranking con tres proyectos más. Por un lado, la prolongación de la línea 2 del Metro hasta el Hospital Civil, en el tramo Eugenio Gross‑Blas de Lezo, licitada por la Agencia de Obra Pública por 50,95 millones de euros.

A esta actuación se suma la mejora de la autovía A‑357 entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, promovida por la Consejería de Fomento con un presupuesto de 47,03 millones, fundamental para las comunicaciones del Valle del Guadalhorce.

Y completa el bloque malagueño el proyecto y construcción del nuevo complejo deportivo Santa Fe, que incorporará dependencias para juzgados y aparcamiento subterráneo en Fuengirola, impulsado por el Ayuntamiento con 42 millones de euros.

​Cierra este top‑10 el desdoblamiento de la carretera A‑491 entre los puntos kilométricos 10 y 16, fase I, en la provincia de Cádiz, también a cargo de la Consejería de Fomento, con un presupuesto de 35,99 millones, una actuación clave para mejorar la seguridad y capacidad de la conexión entre la Bahía de Cádiz y la Costa Noroeste.

​Un mapa de inversión concentrada

Málaga es la provincia que más peso tiene en este listado, con 1.352 millones, la mayor cantidad desde 2027.

​Según la ACP, todas las Administraciones públicas incrementaron su capacidad inversora, si bien el mayor esfuerzo correspondió a la Administración del Estado, tanto en términos absolutos, con 2.159 millones de euros, como en términos relativos, al registrar un crecimiento del 71,5% respecto a 2024.

Lejos de lo que ocurre en Andalucía, en la provincia el peso de la Administración estatal es muy inferior. Sólo asumió 170,5 millones, muy por detrás de los 705,3 millones de la Junta y los 475,8 de los ayuntamientos y la Diputación provincial.