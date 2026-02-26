El motorista muerto en un accidente en Mijas es José Amalio González, párroco de Coín: "Era el cura de los jóvenes"

Las claves nuevo Generado con IA José Amalio González Ruiz, párroco de Coín conocido como 'Pepe', falleció en un accidente de tráfico en Mijas a los 54 años. El accidente ocurrió en la A-7053, donde colisionaron dos turismos y una motocicleta; además del fallecido, dos personas resultaron heridas. González era muy apreciado por su cercanía, especialmente con los jóvenes, y desarrolló su labor pastoral en varias parroquias del Valle del Guadalhorce. Apasionado de la cetrería, presidía la Asociación Cetrera del Sur y representó a España en encuentros internacionales de esta disciplina.

El sacerdote José Amalio González Ruiz, más conocido por todos como Pepe, párroco de San Juan y San Andrés de Coín y de María Auxiliadora de Villa del Guadalhorce es el motorista fallecido este jueves por la mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Mijas, en la provincia de Málaga. Tenía 54 años. La noticia ha causado una profunda conmoción en las comunidades parroquiales del Valle del Guadalhorce, donde desarrolló buena parte de su ministerio sacerdotal.

Según ha informado la Diócesis de Málaga, el hombre nació en Málaga el 3 de mayo de 1971 y fue ordenado presbítero el 11 de septiembre de 2004 en la Catedral de Málaga. Durante más de dos décadas ejerció su labor pastoral en distintos municipios de la diócesis, dejando una huella que hoy fieles y vecinos describen como "cercana, activa y profundamente vocacional".

Un accidente en la A 7053

El siniestro se ha producido en la mañana de este jueves en la carretera A 7053, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Mijas. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, la primera de varias llamadas se recibió a las 11.20 horas alertando de una colisión frontal entre dos turismos y una motocicleta, con varias personas heridas y al menos una atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Mijas y personal de mantenimiento de la vía. Como consecuencia del accidente, una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas y evacuadas a un centro hospitalario. Posteriormente se confirmó que el fallecido era el sacerdote malagueño.

“El cura de los jóvenes”

Tras su ordenación, José Amalio González inició su ministerio como párroco de San Pedro y Santiago en Antequera, donde permaneció hasta 2014. En esa etapa se ganó el cariño de la comunidad, especialmente de los jóvenes, hasta el punto de ser conocido como “el cura de los jóvenes” por su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y su intensa dedicación a la pastoral juvenil. En 2011 fue nombrado además arcipreste de Antequera.

En 2014 fue destinado a las parroquias de San Juan y San Andrés de Coín, así como a San Miguel de Guaro. Desde 2023 asumía también la parroquia de María Auxiliadora de Villa del Guadalhorce, ampliando así su servicio pastoral en la comarca.

Precisamente este miércoles participó en la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Coín para la rehabilitación de la ermita de la Fuensanta. La propia Diócesis de Málaga recogía esa misma mañana unas declaraciones suyas con motivo del acuerdo.

Más allá de su labor estrictamente pastoral, era conocida su afición por los animales y, en particular, por la cetrería, una pasión que había compartido en entrevistas personales. Presidente de la Asociación Cetrera del Sur, Acesur, llegó a representar a España en Dubái en un encuentro internacional en el que participaron una decena de países y que sentó las bases para la creación de la Federación Internacional de Carreras y Deportes de Cetrería, con la aspiración incluso de que esta disciplina pueda llegar algún día al programa olímpico.

Apasionado de las aves rapaces desde joven, cuidaba sus pájaros en su propia vivienda, frente a la iglesia de San Juan Bautista de Coín, y compaginaba su ministerio con una afición que lo llevó a estrechar lazos con la Federación de Cetrería de Emiratos Árabes. El año pasado, durante su estancia en Roma, narró para las redes sociales de la Diócesis de Málaga el inicio del pontificado del papa León XIV, mostrando también su compromiso con la comunicación y la vida de la Iglesia universal.