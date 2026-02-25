Iryo suspende temporalmente los contratos de 40 trabajadores de Málaga tras la cancelación de la conexión con Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Iryo suspende temporalmente los contratos de 40 trabajadores en su base de Málaga tras la cancelación de la conexión ferroviaria con Madrid. La suspensión se produce tras la decisión de Adif de anular el corredor sur en la ruta Madrid-Málaga, lo que afecta a la operativa de Iryo. La medida estará vigente hasta el 23 de marzo y los empleados afectados podrán acceder a las prestaciones por desempleo según la normativa. Iryo complementará las prestaciones por desempleo para que los trabajadores afectados reciban el 100% de su salario habitual.

La compañía Iryo va a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla en la base de Málaga tras la anulación del corredor ferroviario sur en la ruta entre Málaga y Madrid.

Según ha dado a conocer Iryo a través de un comunicado en el que detalla que esta acción se toma después de que la Dirección General de Trabajo ha constatado la existencia de causa de fuerza mayor derivada de la suspensión del corredor sur (ruta Madrid-Málaga) por parte de Adif; "una medida que ha impactado directamente en la operativa de Iryo en la base de Málaga", añaden.

Como consecuencia de esta situación, señalan que "la autoridad competente ha autorizado al operador a proceder a la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 40 profesionales de su plantilla adscritos a dicha base, sobre un total de 654 profesionales en la compañía".

La operadora añade que la medida estará inicialmente vigente hasta el próximo 23 de marzo, "a la espera de la fecha definitiva de reapertura de la ruta Madrid-Málaga por parte de Adif, y conlleva el acceso a los empleados afectados a las correspondientes prestaciones por desempleo conforme a la normativa vigente".

Asimismo, la compañía asegura que complementará dichas prestaciones hasta garantizar que todos ellos perciban el 100% de su salario habitual.