Detenidos dos jóvenes por robar gallos de pelea en Los Montes de Málaga y Cártama

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos jóvenes de 20 y 23 años por robar gallos de pelea en explotaciones de Los Montes de Málaga y Cártama. A los arrestados se les acusa también de estafa por repostar combustible en gasolineras y marcharse sin pagar. La identificación de los sospechosos fue posible gracias a que una de las víctimas presenció el robo y proporcionó la matrícula del vehículo utilizado en la huida. Uno de los detenidos había salido recientemente de prisión tras cumplir condena por delitos similares.

La Policía Nacional ha arrestado en Málaga a dos jóvenes, de 20 y 23 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza en explotaciones situadas en Los Montes de Málaga y en el término municipal de Cártama, donde habrían sustraído gallos destinados a pelea. A ambos se les imputa además un delito de estafa por repostar combustible en gasolineras sin efectuar el pago.

La investigación fue asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Norte tras la denuncia del propietario de una finca en Los Montes de Málaga, que alertó de la sustracción de varias aves de combate. Posteriormente se tuvo conocimiento de un segundo robo con un modus operandi similar en una propiedad de Cártama, lo que llevó a los investigadores a vincular ambos hechos.

Uno de los perjudicados resultó clave en el esclarecimiento del caso, ya que se encontraba en el interior de la finca cuando los sospechosos accedieron tras franquear el perímetro exterior. El testigo logró ahuyentarlos y facilitó a la Policía la matrícula del vehículo en el que huyeron.

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables, dos aficionados a la cría de gallos de pelea. Según las fuentes policiales, uno de ellos había salido recientemente de prisión tras cumplir condena por hechos de similar naturaleza.

La detención se llevó a cabo en el marco de la operación Cresta. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.