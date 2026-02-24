Cuatro carreteras de Málaga siguen cortadas tras las últimas lluvias: hay desprendimientos y hundimientos

Imagen de archivo de la inundación en la MA8401 de Benaoján a Cortes. Diputación de Málaga

Málaga sigue recuperándose de los daños causados por las últimas borrascas que azotaron la provincia hace unas semanas. En concreto, hay cuatro carreteras del interior que se mantienen cortadas al tráfico. Tres de ellas se encuentran en la comarca de Ronda y una en Antequera.

Las carreteras cerradas al tráfico en Ronda son la MA-7402 en Acinipo; la MA-8405, en Cortijo los Villalones, que está cortada por la ejecución de obra de emergencia reponiendo la plataforma hundida; y la MA-8302, en Genalguacil, donde se está actuando con obra de emergencia en retirada de pinos y desprendimientos.

En el caso de la vía de la comarca de Antequera, la que está cortada es la MA-6406, en Almargen, porque hay pasos de agua sobre la carretera en varios puntos.

Además, según ha informado la Diputación de Málaga, la MA-3102 en Colmenar acaba de abrir al tráfico y la MA-8306, en Benalauría, está cortada solo al tráfico pesado.

Obras de emergencia

Cabe recordar que la Diputación de Málaga ha aprobado destinar 6 millones de euros para actuar de emergencia en un total de 37 carreteras.

En concreto, se ha aprobado la declaración de emergencia en tres zonas: Serranía de Ronda, con una inversión total de 4.168.000 euros, para actuar en 15 carreteras; Guadalhorce, con 1.150.000 euros para seis vías; y Axarquía, con 649.255 euros para 16 carreteras.

Trabajos que se realizarán

Las actuaciones consisten en la restitución de la vialidad retirando tierras y piedras de la calzada y cunetas, estabilización y contención de taludes, limpieza de drenajes, reposición de plataforma y firmes, reconstrucción de terraplenes y montaje de barreras de seguridad y otros elementos afectados, entre otras.