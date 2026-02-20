Diez referentes de Málaga reciben las Banderas de Andalucía 2026: "Compromiso, excelencia y liderazgo"
Serán galardonados el próximo día 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, institución que, por segundo año, celebra esta conmemoración de forma conjunta con la Junta de Andalucía.
Más información: Banderas de Andalucía 2025, diez personas e instituciones que reflejan “el compromiso y el talento” de Málaga
Las claves
nuevo
Generado con IA
Diez personas, entidades y proyectos de Málaga serán reconocidos con las Banderas de Andalucía 2026 por su excelencia y compromiso con el desarrollo provincial.
Entre los galardonados destacan el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Pepa Borrego, la Revista Péndulo, Carolina Navarro y el Consorcio Provincial de Bomberos.
Los premios abarcan diversas áreas como las artes, el deporte, la investigación, la economía, los valores humanos y la sostenibilidad medioambiental.
La ceremonia de entrega se celebrará el 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville, en un acto conjunto de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.
Personas, entidades y proyectos referentes de la provincia de Málaga serán distinguidos con las Banderas de Andalucía en 2026, unos reconocimientos que premian el talento, la excelencia y el compromiso con el desarrollo sostenible de Málaga y sus municipios.
El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, han dado a conocer a los premiados, que serán galardonados el próximo día 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, institución que, por segundo año, celebra esta conmemoración de forma conjunta con la Junta de Andalucía.
El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que las personas, empresas y entidades galardonadas representan “lo mejor de la provincia” y son buenos referentes para el conjunto de la sociedad malagueña.
Además, ha mostrado su “orgullo” por el reconocimiento especial concedido al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB): “Tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios, como han vuelto a demostrar durante las últimas borrascas”.
Por su parte, Patricia Navarro ha explicado que se entregarán diez banderas de Andalucía, que se conceden en diez modalidades diferentes, “y que reflejan la amplia variedad de personas, empresas e instituciones que conforman Málaga y que con su labor contribuyen al desarrollo y a la proyección de la provincia”.
“Es muy alentador comprobar, año tras año, el alto nivel de excelencia y el talento que atesoran los galardonados, que, cada uno desde su ámbito, contribuyen a que globalmente Málaga se proyecte como una provincia líder y comprometida en todas las áreas de desarrollo: económico, técnico, social, cultural y solidario”, ha asegurado la responsable de la Junta de Andalucía.
Premios Banderas de Andalucía 2026
-
-Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
-
Recibe la Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras en su 250 aniversario por su defensa del Estado de Derecho y las libertades públicas, así como por su contribución al pensamiento jurídico y humanístico en Andalucía.
-
-Pepa Borrego
-
Obtiene la Bandera de Andalucía de las Artes por su trayectoria como diseñadora de trajes de goyesca, elevando esta tradición rondeña a la categoría de expresión artística y preservando una seña cultural andaluza.
-
-Revista Péndulo
-
Es distinguida con la Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio por su labor divulgativa en los ámbitos cultural, científico e histórico, contribuyendo a la conservación y puesta en valor del patrimonio malagueño y andaluz.
-
-Carolina Navarro
-
Recibe la Bandera de Andalucía del Deporte por su brillante trayectoria internacional en el pádel y por su compromiso con la promoción del deporte femenino y los valores de igualdad y superación.
-
-María Teresa Verdugo
-
Es reconocida con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por su defensa de la igualdad y su lucha contra la discriminación y los delitos de odio desde el ámbito institucional.
-
-Salvador Panadería y Pastelería
-
Obtiene la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa por su crecimiento sostenido, su apuesta por la calidad y la innovación, y su contribución al empleo y al desarrollo económico local.
-
-Emilio Alba
-
Recibe la Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud por su destacada trayectoria en la investigación y tratamiento del cáncer, consolidándose como referente en la oncología.
-
-Javier Calleja
-
Es distinguido con la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia por su proyección internacional en el arte contemporáneo y por llevar el nombre de Málaga a escenarios culturales de todo el mundo.
-
-Asociación Tomate Huevo de Toro
-
Obtiene la Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental por su labor en la promoción y valorización de este producto emblemático del Valle del Guadalhorce mediante prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles.
-
-Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga
-
Recibe la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en defensa del interés general por su labor esencial en la seguridad y atención a emergencias en la provincia.