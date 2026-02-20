Diez referentes de Málaga reciben las Banderas de Andalucía 2026: "Compromiso, excelencia y liderazgo"

Las claves nuevo Generado con IA Diez personas, entidades y proyectos de Málaga serán reconocidos con las Banderas de Andalucía 2026 por su excelencia y compromiso con el desarrollo provincial. Entre los galardonados destacan el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Pepa Borrego, la Revista Péndulo, Carolina Navarro y el Consorcio Provincial de Bomberos. Los premios abarcan diversas áreas como las artes, el deporte, la investigación, la economía, los valores humanos y la sostenibilidad medioambiental. La ceremonia de entrega se celebrará el 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville, en un acto conjunto de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

Personas, entidades y proyectos referentes de la provincia de Málaga serán distinguidos con las Banderas de Andalucía en 2026, unos reconocimientos que premian el talento, la excelencia y el compromiso con el desarrollo sostenible de Málaga y sus municipios.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, han dado a conocer a los premiados, que serán galardonados el próximo día 27 de febrero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, institución que, por segundo año, celebra esta conmemoración de forma conjunta con la Junta de Andalucía.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que las personas, empresas y entidades galardonadas representan “lo mejor de la provincia” y son buenos referentes para el conjunto de la sociedad malagueña.

Además, ha mostrado su “orgullo” por el reconocimiento especial concedido al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB): “Tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios, como han vuelto a demostrar durante las últimas borrascas”.

Por su parte, Patricia Navarro ha explicado que se entregarán diez banderas de Andalucía, que se conceden en diez modalidades diferentes, “y que reflejan la amplia variedad de personas, empresas e instituciones que conforman Málaga y que con su labor contribuyen al desarrollo y a la proyección de la provincia”.

“Es muy alentador comprobar, año tras año, el alto nivel de excelencia y el talento que atesoran los galardonados, que, cada uno desde su ámbito, contribuyen a que globalmente Málaga se proyecte como una provincia líder y comprometida en todas las áreas de desarrollo: económico, técnico, social, cultural y solidario”, ha asegurado la responsable de la Junta de Andalucía.

Premios Banderas de Andalucía 2026