Málaga vuelve a temblar: cuatro terremotos en Cañete la Real y Benalmádena, el mayor de magnitud 3

Uno de los terremotos sentidos en Cañete la Real (Málaga) IGN

Málaga ha vuelto a temblar. En esta ocasión se han registrado hasta tres terremotos de diversa magnitud en Cañete la Real y uno en la ciudad de Benalmádena, según la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional.

El de mayor magnitud ha sido de tres y ha tenido lugar en Cañete la Real a cero kilómetros de profundidad y sobre las 08.22 horas de este viernes.

Los otros dos seísmos registrados en esta localidad se han producido sobre las 07.59 horas y 07.53 horas, con magnitudes 1,7 y 1,9 respectivamente.

Por su parte, en la localidad malagueña de Benalmádena se ha registrado un terremoto a las 09.19 horas a 63 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 2,8.