Málaga tendrá que esperar hasta marzo para viajar en AVE directo a Madrid

Imagen del desprendimiento que afecta a la línea de alta velocidad en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La conexión en AVE directo entre Málaga y Madrid no se restablecerá hasta principios de marzo debido a los trabajos pendientes tras el accidente de Adamuz y el desprendimiento en Álora. Desde el 18 de febrero, Renfe habilita un Plan Alternativo de Transporte que combina tren y autobús entre Málaga y Antequera para los viajeros afectados. El servicio de alta velocidad Madrid–Andalucía se restablece excepto en la línea Madrid–Huelva, donde parte del trayecto aún se realiza en autobús. Más de 72.000 viajeros han usado el plan alternativo de Renfe desde el 20 de enero, con opciones de cambio y reembolso sin coste por cancelaciones.

Tras casi un mes del gravísimo accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, y dos semanas después de que las lluvias provocaran un desprendimiento en Álora, la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid empieza a atisbar el final del túnel.

Aunque la normalización del servicio se aplaza a principios del próximo mes de marzo, según confirma Renfe, será posible viajar desde la Costa del Sol hasta la capital de España de manera precaria, incluyendo una parte del trayecto en autobús.

Así lo apuntan este martes desde la compañía ferroviaria. En concreto, informan de que desde este miércoles 18 de febrero se pondrá en servicio un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa del desprendimiento de un muro de contención.

El trazado entre Málaga y Madrid, no obstante, "no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif", se indica en una nota oficial.

Agentes de los servicios de emergencias trabajan en Adamuz. Joaquín Corchero / Europa Press

Todo ello se conoce después de que el Ministerio de Transportes haya informado de que este martes sí se restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La compañía retoma este servicio después de que Adif haya autorizado la circulación en la línea de alta velocidad tras finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz y de que se hayan realizado las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad en la circulación.

De este modo, los servicios Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y el Alvia Madrid–Granada–Almería recuperarán desde hoy sus circulaciones habituales.

En cuanto a la línea Madrid–Huelva, el primer servicio se realizará por tren, excepto en el tramo entre Córdoba y Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan alternativo de transporte por carretera. El resto de servicios programados durante el día se realizarán íntegramente en tren.

Renfe recuerda que los viajeros afectados por las cancelaciones de los últimos días han tenido a su disposición las opciones de cambio y reembolso sin coste adicional.

Durante las semanas en las que el servicio ha permanecido suspendido, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía. Desde su puesta en marcha, el pasado 20 de enero, cerca de 72.000 viajeros han utilizado este dispositivo especial. Renfe ha sido el único operador que ha habilitado una alternativa de transporte durante este mes.