La Guardia Civil desmantela 97 pozos y sondeos sin autorización para la captación ilegal de agua en Málaga

La Guardia Civil ha localizado un total de 97 pozos y sondeos sin autorización para la captación ilegal de aguas en la provincia de Málaga.

La intervención se ha realizado en el marco de la operación Aridum, en la que se han realizado 168 inspecciones a fin de luchar contra la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la provincia.

De acuerdo con los datos aportados este martes por la Guardia Civil, durante 2025 se ha investigado a 34 personas por un total de 23 delitos por usurpación de aguas, contra el medio ambiente y por daños al dominio público hidráulico, todos ellos relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos hídricos.

En estas inspecciones a diferentes infraestructuras de extracción y/o acumulación de agua (pozos, sondeos y balsas de acumulación principalmente), así como también sobre captaciones directas ilegales desde agua superficiales, se han localizado los referidos 97 pozos y sondeos sin autorización.

Con estas actuaciones han sido detectadas un total de 217 infracciones administrativas en materia de aguas, tales como, extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos, destinar agua a un uso no autorizado.

También se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos y sondeos, o la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que han contado con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.