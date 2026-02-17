Benaoján y Ronda, entre los municipios afectados por la borrasca donde el Gobierno topa los precios de hospedaje

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

El Consejo de Ministros ha acordado este martes limitar el precio temporalmente de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo.

En el caso de la provincia de Málaga, se trata de Benaoján y Ronda, de acuerdo con la información aportada por el Ejecutivo.

A estos hay que sumar Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; y Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Esta limitación temporal, que entrará en vigor este miércoles 18 de febrero y estará vigente una semana, hasta el miércoles 25, se aplica en base al real decreto-ley 4/2026 aprobado la semana pasada, también a propuesta de Bustinduy, que permite al Gobierno de España topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves.

La finalidad es garantizar un acceso equitativo a esos productos y servicios.

Gracias a esta nueva normativa, el Consejo de Ministros ha declarado, por primera vez, una situación de emergencia para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los que estas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Según se refleja en el propio acuerdo, esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios súbito por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

En el propio acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.