La provincia de Málaga tiembla tras la borrasca Leonardo: se registran terremotos en varios pueblos

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

La provincia de Málaga ha vivido en las últimas horas una sucesión de movimientos sísmicos que se han dejado sentir en distintos municipios, especialmente en el interior, pocos días después del paso de la borrasca Leonardo, que ha dejado abundantes lluvias en la provincia y cientos de personas desalojadas.

El seísmo de mayor magnitud se ha registrado en el municipio de Gaucín, en la comarca de la Serranía de Ronda. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se produjo a las 00.50 horas de este sábado, alcanzó una magnitud 3 y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad, siendo percibido por vecinos de la zona.

Durante la madrugada también se han contabilizado otros temblores de menor intensidad en distintos puntos de la provincia, como Montejaque (1,7), Villanueva del Trabuco (1,5), Manilva (1,7), Jubrique (2,2), Cuevas del Becerro (1,7) y Casares, donde se produjeron dos movimientos sísmicos de 2,1 y 2,5 de magnitud.

Cabe recordar que Gaucín ya registró varios temblores el pasado miércoles, un hecho que el alcalde del municipio, Pedro Godino, relacionó con la posibilidad de que se trate de hidrosismos, movimientos sísmicos provocados por el desplazamiento de aguas subterráneas.

Desde el Ayuntamiento de Casares, uno de los municipios donde se ha sentido con mayor claridad el seísmo, se informó a través de redes sociales de que no se han producido incidencias. Según detallaron, los servicios municipales no han recibido llamadas ni se ha detectado ningún daño relacionado con los temblores.

Por su parte, Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que se han recibido avisos desde Casares, Cortes de la Frontera y Gaucín, aunque ha precisado que no hay constancia de daños personales ni materiales.