La Junta llama a la prudencia ante el temporal y destaca la actuación de los servicios de emergencia

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha trasladado este sábado un mensaje de tranquilidad y prudencia ante el tren de borrascas que está afectando a la provincia, especialmente a la Serranía de Ronda y al Valle del Guadiaro, y ha destacado la coordinación de los distintos operativos de emergencia desplegados para hacer frente al temporal.

Navarro se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda, donde ha expresado las condolencias del Gobierno andaluz a la familia de la mujer hallada sin vida en el río Turvilla, vecina de Sayalonga y de origen torremolinense, y ha agradecido el trabajo de todos los efectivos implicados en el dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil.

La delegada ha puesto en valor la solidaridad institucional y ciudadana, subrayando que ninguna de las personas desalojadas ha tenido que dormir en albergues provisionales. Según ha explicado, los afectados han sido derivados a hoteles y apartamentos o acogidos por familiares y vecinos, una respuesta que ha permitido “humanizar la gestión de la emergencia”. El dispositivo habilitado en Ronda ha atendido a cerca de 600 personas, prestando servicios de acogida, alimentación y atención sanitaria.

La Serranía de Ronda concentra el mayor número de incidencias debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos. En estos momentos permanecen cortadas nueve carreteras de titularidad autonómica, además de otras vías afectadas de la Diputación Provincial.

Los servicios de conservación de carreteras, junto al Consorcio Provincial de Bomberos, el Infoca, la UME y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, trabajan para garantizar la accesibilidad y la seguridad, aunque existen zonas con el terreno aún inestable.

En relación con la presa de Los Caballeros, en el municipio de Montejaque, Navarro ha asegurado que se encuentra permanentemente monitorizada y con vigilancia las 24 horas. Ha señalado que el eventual rebase controlado es un escenario contemplado dentro de la normalidad de este tipo de infraestructuras y ha explicado que los ruidos y vibraciones percibidos por vecinos de Montejaque y Benaoján responden a fenómenos hidrogeológicos habituales en episodios de lluvias intensas.

Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de más de un centenar de personas en la Estación de Benaoján, el núcleo más próximo aguas abajo del río Guadiaro. Además, se mantienen desalojos en Secadero, en el municipio de Casares, y está previsto realizar nuevos desalojos preventivos en San Martín del Tesorillo, priorizando a personas vulnerables.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja por lluvias en la provincia de Málaga hasta las 19.00 horas, que pasará posteriormente a amarillo durante la noche y la madrugada.