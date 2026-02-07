La Junta aclara la situación de la presa de Montejaque: "La única posibilidad prevista es un eventual rebase controlado"

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía asegura que la presa de Montejaque solo contempla un eventual rebase controlado como medida prevista. La infraestructura está permanentemente monitorizada y cuenta con vigilancia las 24 horas desde el pasado martes. Se desalojó preventivamente a 105 personas en la Estación de Benaoján para evitar riesgos ante posibles aumentos del caudal del río Guadiaro. Ruidos y vibraciones en la zona se atribuyen a fenómenos hidrogeológicos normales tras lluvias intensas, sin riesgo estructural para la presa.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha informado este sábado de la situación en la Serranía de Ronda tras el paso de las borrascas. Uno de los puntos a tratar ha sido la situación de la presa de los Caballeros, en Montejaque.

Navarro ha indicado que "la única posibilidad prevista es un eventual rebase controlado, un escenario contemplado dentro de la normalidad del funcionamiento de este tipo de infraestructuras", ha señalado en una atención a medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda.

Ha aclarado que esta infraestructura se encuentra "permanentemente monitorizada, con vigilancia las 24 horas desde el pasado martes".

Al respecto, ha añadido que como medida preventiva, se procedió este viernes al desalojo de 105 personas en la Estación de Benaoján, después de que unas 80 abandonaran sus casas previamente, ya que es el núcleo más próximo aguas abajo, una vez que el agua pasara por el interior de la cueva del Hundidero y saliera por la del Gato, para evitar así cualquier riesgo en caso de aumento del caudal del río Guadiaro.

Por otro lado, la delegada ha explicado que los ruidos y vibraciones percibidos por vecinos de Montejaque y Benaoján responden a "fenómenos hidrogeológicos normales en episodios de lluvias prolongadas e intensas, según los informes de los expertos, y no suponen un riesgo estructural".

Por otro lado, ha explicado que la Serranía de Ronda concentra el mayor número de incidencias debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos. Actualmente permanecen nueve carreteras cortadas de titularidad autonómica, además de otras vías afectadas de la Diputación Provincial.

Los servicios de conservación de Carreteras de la Junta de Andalucía, junto al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación provincial, el Infoca, la UME y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, trabajan para garantizar la accesibilidad y la seguridad, aunque existen zonas con terreno aún inestable.