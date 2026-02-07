Incendio en una vivienda en Cuevas del Becerro: dos personas trasladadas al hospital de Ronda

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas mayores resultaron afectadas por un incendio en una vivienda de Cuevas del Becerro, Málaga. El incendio ocurrió alrededor de las 21:50 horas y las víctimas quedaron atrapadas en el interior de la casa. Efectivos de la UME colaboraron en el rescate y atención sanitaria, trasladando a las víctimas al hospital de Ronda. Las personas afectadas, un hombre de 89 años y una mujer, evolucionan favorablemente tras el incidente.

Dos personas han resultado afectadas por un incendio registrado en una vivienda de la localidad malagueña de Cuevas del Becerro y han tenido que ser evacuadas a un centro hospitalario. En el operativo participaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que colaboraron tanto en la atención sanitaria como en el traslado de una de las víctimas, según ha informado el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

El aviso se recibió en el servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre las 21.50 horas, cuando un alertante informó de la presencia de humo en una casa del municipio. De inmediato, se activó a los bomberos, a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. También se movilizó a la UME, que se encontraba en la zona.

Según las primeras informaciones, las personas afectadas eran de edad avanzada y habían quedado atrapadas en el interior de la vivienda. Los servicios sanitarios trasladaron a un hombre de 89 años al hospital de Ronda.

Los servicios sanitarios de la #UME han colaborado en la atención a dos personas afectadas en un incendio declarado en una vivienda de Cuevas del Becerro #Málaga y posteriormente han realizado el traslado de una de ellas al centro hospitalario.



— Ministerio Defensa (@Defensagob) February 7, 2026

El portavoz de la UME, el cabo Antonio Diosdado, ha explicado que los efectivos se encontraban el viernes por la noche, en torno a las 22.00 horas, en el Puesto de Mando Avanzado cuando se tuvo conocimiento del incendio. Ante la situación, el equipo sanitario de la UME se ofreció a colaborar, ya que contaba con material para atender posibles casos de intoxicación por inhalación de humo.

Una vez en el lugar, los efectivos militares prestaron apoyo a los bomberos en la atención a las dos personas mayores atrapadas. La mujer afectada fue trasladada al hospital de Ronda en una ambulancia de la UME. Según ha señalado el portavoz, ambos evolucionan favorablemente y se encuentran en buen estado.