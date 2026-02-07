Aparatoso accidente en Málaga: un conductor se da a la fuga y pierde la placa de su matrícula en el lugar de los hechos

Las claves nuevo Generado con IA Un conductor quedó atrapado en su vehículo tras un accidente en la MA-21, cerca del aeropuerto de Málaga. El accidente fue provocado por otro coche que se dio a la fuga, dejando al vehículo afectado volcado. La Policía Local rescató al conductor y una UVI móvil del 061 lo atendió en el lugar antes de trasladarlo al hospital. La matrícula del coche fugado quedó en el lugar, lo que facilitará la investigación policial para localizar al responsable.

Agentes de la Policía Local del distrito Churriana-Aeropuerto intervinieron esta pasada noche para rescatar a un conductor que quedó atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir un alcance por otro coche que se dio a la fuga. El accidente se produjo en la MA-21, a la altura del aeropuerto, donde el vehículo afectado terminó volcado.

La actuación se inició tras el aviso recibido en la sala del 092, que alertaba de la presencia de un coche volcado con una persona en su interior. Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar y, a su llegada, procedieron a descarcelar al conductor, que no podía salir por sus propios medios, según fuentes consultadas.

El herido fue atendido en el mismo punto por una UVI móvil del 061 y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, después de que en el lugar del accidente quedara la placa de matrícula del vehículo implicado que se dio a la fuga, una prueba clave para su localización, según han añadido.