Vecinos de Palma-Palmilla condenan los atracos a taxistas en el barrio: "La mayoría no somos delincuentes"

Las claves nuevo Generado con IA Varios taxistas fueron atracados en enero en la barriada de Palma-Palmilla, Málaga, por delincuentes que les intimidaban con armas para robarles la recaudación. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, incluyendo un menor de edad, como presuntos autores de los atracos. Los vecinos del barrio condenan los robos y denuncian que la mayoría no son delincuentes, pidiendo que no se estigmatice a la comunidad. El temor generado por estos asaltos ha aumentado la reticencia de los taxistas a prestar servicio en la zona, perjudicando a los vecinos que dependen del taxi.

En enero hubo varios atracos a taxistas en la barriada de Palma-Palmilla en Málaga capital. Los presuntos autores cogían un taxi en cualquier punto de la ciudad, le decían al conductor que les llevara a Palma-Palmilla y, una vez allí, le robaban la recaudación entre varios intimidándolo con armas.

La Policía Nacional informó este jueves que ha detenido a cinco personas por estos hechos, entre los que se encuentra un menor de edad.

Los vecinos de Palma-Palmilla están hartos de la inseguridad del barrio y de que siempre se les estigmatice. "La inmensa mayoría de personas no son delincuentes", afirman.

Ya había problemas con el servicio de taxi en el barrio porque muchos taxistas no quieren ir hasta allí por miedo a posibles robos.

Estos atracos de enero han acrecentado ese temor en el sector. "Los asaltos a taxistas ocurridos en enero en estos barrios indignan y preocupan al vecindario", han indicado en un comunicado desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, que ha condenado rotundamente esos robos, se solidariza con el sector del taxi y ha aplaudido la actuación policial.

Los vecinos temen que ahora los taxistas quieran ir aún menos y no presten el servicio. "El barrio teme que estos sucesos disuadan a estos profesionales de hacer sus carreras hasta el barrio, donde la inmensa mayoría de personas no son delincuentes y necesitan del taxi igual que en otras partes", recalcan.